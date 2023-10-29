На тюменской объездной 19-летний водитель насмерть сбил пешехода

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
По данным следствия, тюменец со стажем вождения 1 год при совершении маневра перестроения в средний (второй) ряд проезжей части, отвлекся от управления транспортным средством и допустил наезд на 27-летнего пешехода, который шел по обочине дороги.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Уват в субботу вечером инспекторы ГИБДД поймали нетрезвую 33-летнюю женщину за рулем автомобиля ВАЗ. Показания алкотестера составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.