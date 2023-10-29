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На тюменской объездной 19-летний водитель насмерть сбил пешехода

На тюменской объездной 19-летний водитель насмерть сбил пешехода

29 октября 2023, 10:16
Фото: 1MI
В Тюмени будут судить 19-летнего водителя, сбившего насмерть пешехода на окружной дороге. Трагедия произошла летом этого года — 10 июля около 23:00 на улице Новоселов.

По данным следствия, тюменец со стажем вождения 1 год при совершении маневра перестроения в средний (второй) ряд проезжей части, отвлекся от управления транспортным средством и допустил наезд на 27-летнего пешехода, который шел по обочине дороги.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Уват в субботу вечером инспекторы ГИБДД поймали нетрезвую 33-летнюю женщину за рулем автомобиля ВАЗ. Показания алкотестера составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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