Машина теперь роскошь? Сколько придется копить среднестатистическому тюменцу на авто

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 06:02
Аналитики отмечают, что данный рост цен — еще не предел. К концу года ожидается подорожание еще на 4-5%. Сегодня самые недорогие новые автомобили стоят от 1 до 1,5 миллионов рублей — в основном это отечественные Lada. Более интересные варианты, а тем более иномарки предлагают по цене от 2,6 миллионов рублей (отечественный кроссовер Москвич стоит минимум 2,2 миллиона рублей).
Подержанные авто, в том числе иномарки, можно найти за 550 тысяч рублей и 1,5 миллионов рублей, но неизвестно, как долго такая машина прослужит. Хотя по информации аналитиков «Авито Авто», у жителей Тюменской области существенно вырос спрос на автомобили иностранных брендов — за год более чем на 20%. В целом же доля продаж иномарок в регионе достигла 73%. При этом самыми продаваемыми моделями стали Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Volkswagen Polo. Их стоимость сегодня достигает 1,8 миллионов рублей.
Таким образом, в среднем на покупку автомобиля требуется не менее 1-2 миллионов рублей. «Наш Город» решил выяснить, может ли накопить среднестатистических тюменцев на новый автомобиль и сколько лет придется откладывать деньги.
По информации Росстата, средний размер заработной платы в Тюменской области составляет 72 тысячи 966 рублей. Для того, чтобы накопить 2 миллиона рублей на покупку авто, ежемесячно придется откладывать с зарплаты более 33 тысяч рублей в течение 5 лет. При этом, на это время придется отказаться от развлечений, так как оставшейся суммы будет хватать только на самое необходимое. Однако не стоит забывать и о том, что за эти пять цены могут еще увеличиться.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросла стоимость автозапчастей. Рост цен на комплектующие с января 2023 года составил от 5 до 19%. С начала января 2022 года цены на автомобильные запчасти выросли в два раза. Аналитик отмечают, что пока предпосылок для снижения цен нет.