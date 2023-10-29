Машина теперь роскошь? Сколько придется копить среднестатистическому тюменцу на авто

По информации Росстата, средний размер заработной платы в Тюменской области составляет 72 тысячи 966 рублей. Для того, чтобы накопить 2 миллиона рублей на покупку авто, ежемесячно придется откладывать с зарплаты более 33 тысяч рублей в течение 5 лет. При этом, на это время придется отказаться от развлечений, так как оставшейся суммы будет хватать только на самое необходимое. Однако не стоит забывать и о том, что за эти пять цены могут еще увеличиться.