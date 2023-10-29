III Московская неделя интерьера и дизайна продлится с 28 по 31 октября в Манеже

«Яндекс Маркет» впервые представил здесь мебель собственного бренда: диван и кресло «Лаппи», которые созданы специально для перевозки в багажнике машины, а также кровать из коллекции «Селенга». А на самом сервисе появился спецраздел с товарами участников выставки в категории «Ванная», «Гостиная», «Спальня», «Кухня» и «Умный дом».