III Московская неделя интерьера и дизайна продлится с 28 по 31 октября в Манеже

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Участие в выставке принимают компании из 30 стран, в том числе из Египта, Ирана, Китая и Турции.
Как было замечено в первый день выставки, жители столицы проявляют большой интерес к российским брендам. В Манеже к отечественным брендам собрались рекордные очереди, а на маркете было продано товаров на сумму более 9,5 миллиона рублей, передает gazeta.ru.
«Яндекс Маркет» впервые представил здесь мебель собственного бренда: диван и кресло «Лаппи», которые созданы специально для перевозки в багажнике машины, а также кровать из коллекции «Селенга». А на самом сервисе появился спецраздел с товарами участников выставки в категории «Ванная», «Гостиная», «Спальня», «Кухня» и «Умный дом».
Предприниматели говорят, что участвуют в выставке для того, чтобы увеличить число покупателей и корпоративных заказчиков, а также найти новых партнеров среди производителей мебели и ведущих дизайнеров.
На предыдущем подобном мероприятии было подписано 13 коммерческих соглашений почти на 14 миллиардов рублей, что стало доказательством большого потенциала для развития российского мебельного и дизайнерского бизнеса.
Чтобы посетить Московскую неделю интерьера и дизайна, нужно зарегистрироваться на официальном сайте.