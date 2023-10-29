nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

III Московская неделя интерьера и дизайна продлится с 28 по 31 октября в Манеже

III Московская неделя интерьера и дизайна продлится с 28 по 31 октября в Манеже

29 октября 2023, 15:04
Фото: пресс-служба III Московской недели интерьера и дизайна
В столичном Манеже 28–31 октября проходит III Московская неделя интерьера и дизайна. На ней представлены более 650 брендов отечественных и зарубежных производителей мебели, предметов интерьера, аксессуаров для дома, а также строительных и отделочных материалов.

Участие в выставке принимают компании из 30 стран, в том числе из Египта, Ирана, Китая и Турции.

Как было замечено в первый день выставки, жители столицы проявляют большой интерес к российским брендам. В Манеже к отечественным брендам собрались рекордные очереди, а на маркете было продано товаров на сумму более 9,5 миллиона рублей, передает gazeta.ru.

«Яндекс Маркет» впервые представил здесь мебель собственного бренда: диван и кресло «Лаппи», которые созданы специально для перевозки в багажнике машины, а также кровать из коллекции «Селенга». А на самом сервисе появился спецраздел с товарами участников выставки в категории «Ванная», «Гостиная», «Спальня», «Кухня» и «Умный дом».

Предприниматели говорят, что участвуют в выставке для того, чтобы увеличить число покупателей и корпоративных заказчиков, а также найти новых партнеров среди производителей мебели и ведущих дизайнеров.

На предыдущем подобном мероприятии было подписано 13 коммерческих соглашений почти на 14 миллиардов рублей, что стало доказательством большого потенциала для развития российского мебельного и дизайнерского бизнеса.

Чтобы посетить Московскую неделю интерьера и дизайна, нужно зарегистрироваться на официальном сайте.

Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
27 октября, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
27 октября, 07:32
В Тюмени курятина подорожала почти на 25%: когда упадут цены?
Вчера, 11:26
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
27 октября, 07:59
Тюменская семья попала в скандальное шоу федерального канала
Вчера, 11:54
Спасал бойцов, когда прилетела мина: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
Вчера, 07:39