Вернуться невредимыми. Россиянин 15 раз побывал на Донбассе и собирается еще

Posted 28 октября, 09:47
Published 28 октября, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
О поездках на Донбасс Владимир задумался, когда туда попали его друзья. Им многого не хватало. Тогда Владимир договорился со своими друзьями, и в декабре 2022 года у них состоялась первая поездка.
После этого волонтеры привезли посылки от семей. Бойцы всегда просят приехать еще, потому что после получения отправлений и общения они «как будто дома побывали». Часто мужчины возят игрушки для детей, которые остались в районах боевых действий. А солдаты полученные из дома сладости разносят по домам.
Рассказал участник проекта #безграничные_донбасс и о том, как у школьников проходит учеба.
На Донбасс мужчина стал ездить, потому что уверен, что это помогает сохранять жизни бойцов и мирных жителей. Он рассказывает, что часто бойцы просят принести то, что не могут купить. Причина не в том, что нет денег, а нужных вещей попросту нет.
На гражданке он руководит строительной компанией и старается все успевать. Каждая поездка тщательно планируется. Всегда изучается ситуация на дорогах и прочие особенности. Цель у них одна — выполнить задачу и вернуться домой.
— В тот момент, когда ты взял вещи и пошел к автомобилю, ты должен переключить свой мозг, и все твои действия подчинены только одному — доехать, выполнить задачу там и вернуться домой, — говорит Владимир.
Он уверен, что творить добро важно, и тогда оно к тебе вернется.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.