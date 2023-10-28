Вернуться невредимыми. Россиянин 15 раз побывал на Донбассе и собирается еще

На Донбасс мужчина стал ездить, потому что уверен, что это помогает сохранять жизни бойцов и мирных жителей. Он рассказывает, что часто бойцы просят принести то, что не могут купить. Причина не в том, что нет денег, а нужных вещей попросту нет.