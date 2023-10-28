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Posted 28 октября, 09:47

Published 28 октября, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Вернуться невредимыми. Россиянин 15 раз побывал на Донбассе и собирается еще

Вернуться невредимыми. Россиянин 15 раз побывал на Донбассе и собирается еще

28 октября 2023, 09:47
Владимир Яковлев работает в сфере строительства, а еще он помогает солдатам на Донбассе и просто мирным жителям. Он побывал в зоне СВО уже 15 раз и не планирует на этом останавливаться.

О поездках на Донбасс Владимир задумался, когда туда попали его друзья. Им многого не хватало. Тогда Владимир договорился со своими друзьями, и в декабре 2022 года у них состоялась первая поездка.

  • Мы приехали к ребятам, привезли то, что им не хватало на данный момент, потому что не все там есть и не все им выдают. Есть, к сожалению, вещи, к которым не приспособлено наше вооружение, одежда та же самая, — рассказывает Владимир.

После этого волонтеры привезли посылки от семей. Бойцы всегда просят приехать еще, потому что после получения отправлений и общения они «как будто дома побывали». Часто мужчины возят игрушки для детей, которые остались в районах боевых действий. А солдаты полученные из дома сладости разносят по домам.

Рассказал участник проекта #безграничные_донбасс и о том, как у школьников проходит учеба.

  • Обычно родители приходят в школу, берут задания, и дети делают их дома. Потом родители уносят задания. Причем не всегда в школы, потому что в школах никого нет, просто к учителям, которые на дому проверяют задания, принесенные родителями. Это необычно, но это так, — говорит Владимир.

На Донбасс мужчина стал ездить, потому что уверен, что это помогает сохранять жизни бойцов и мирных жителей. Он рассказывает, что часто бойцы просят принести то, что не могут купить. Причина не в том, что нет денег, а нужных вещей попросту нет.

  • Самое сложное — время найти еще раз съездить, потому что мы живем все обычной жизнью, семьи есть. Но меня очень сильно поддерживает жена в моей деятельности. Наверное, было бы сложно без такой вот ее поддержки. Дети понимают меньше, им хочется внимания, которое тратится сейчас туда, — рассказывает Владимир.

На гражданке он руководит строительной компанией и старается все успевать. Каждая поездка тщательно планируется. Всегда изучается ситуация на дорогах и прочие особенности. Цель у них одна — выполнить задачу и вернуться домой.

— В тот момент, когда ты взял вещи и пошел к автомобилю, ты должен переключить свой мозг, и все твои действия подчинены только одному — доехать, выполнить задачу там и вернуться домой, — говорит Владимир.

Он уверен, что творить добро важно, и тогда оно к тебе вернется.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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