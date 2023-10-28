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В Тюменской области проверяют роддом, где впала в кому роженица

В Тюменской области проверяют роддом, где впала в кому роженица

28 октября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Тюменские следователи проверяют ишимский роддом, в котором после родов 25-летняя девушка впала на два месяца в состояние комы. Мама малыша провела два месяца в реанимации под аппаратом ИВЛ.
«В настоящее время по данному факту Ишимским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Акнур Сактаганова родила малыша еще летом этого года, но до сих пор не пришла в себя до конца. Медики диагностировали у нее энцефалопатию головного мозга. В настоящее время она проходит лечение я в отделении неврологии Областной больницы № 4.

«Увезли как овощ»: тюменка впала в кому после родов
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До сих пор девушка плохо разговаривает. По словам мамы Акнур, улучшения есть — по крайней мере, она уже все понимает.

«Врачи подыскивают ей реабилитационный центр. У нас появилась надежда. Сын ждет ее дома. Пока я забочусь о нем», — рассказала мама Акнур 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что врачи тюменской Областной клинической больницы №1 пытались запретить родственникам навещать Акнур из-за публикаций в СМИ о произошедшем с девушкой ЧП.

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