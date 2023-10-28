В Тюменской области проверяют роддом, где впала в кому роженица

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
«В настоящее время по данному факту Ишимским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК по Тюменской области.
Акнур Сактаганова родила малыша еще летом этого года, но до сих пор не пришла в себя до конца. Медики диагностировали у нее энцефалопатию головного мозга. В настоящее время она проходит лечение я в отделении неврологии Областной больницы № 4.
До сих пор девушка плохо разговаривает. По словам мамы Акнур, улучшения есть — по крайней мере, она уже все понимает.
«Врачи подыскивают ей реабилитационный центр. У нас появилась надежда. Сын ждет ее дома. Пока я забочусь о нем», — рассказала мама Акнур 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что врачи тюменской Областной клинической больницы №1 пытались запретить родственникам навещать Акнур из-за публикаций в СМИ о произошедшем с девушкой ЧП.