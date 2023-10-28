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Posted 28 октября, 14:36

Published 28 октября, 14:36

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В Тюмени проходит всероссийский турнир по дзюдо среди юниоров

В Тюмени проходит всероссийский турнир по дзюдо среди юниоров

28 октября 2023, 14:36
Фото: Midjourney
В Тюмень на соревнования по дзюдо приехали 142 спортсмена-юниора из 21 регионов страны. Честь области в чемпионате, посвященному 100-летию общества «Динамо», защищают 25 дзюдоистов.
Фото: Информационный центр правительства ТО

Соревнования, которые проходят в центре Тюмень-дзюдо», открыл глава региона Александр Моор.

«Общество „Динамо“ — это традиции, которые передаются из поколения в поколение. Сотрудники правоохранительных органов активно занимаются спортом, пропагандируют здоровый образ жизни. „Динамо“ уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, формирует уважительное отношение к истории нашего государства. Я благодарю динамовцев всех поколений за эту работу», — отметил губернатор.

Напомним, в Тюменской области большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. В регионе есть достойные площадки, на которых проводятся российские и международные состязания. Во всех населенных пунктах есть центры и уличные площадки для занятий спортом и физкультурой.

Благодаря системной работе в этом направлении Тюменская область в 2023 году вошла в тройку лидеров-регионов по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом. В целом, к 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59 процентов.

Тюменская область входит в топ регионов РФ по вовлеченности населения в спорт
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