В Тюмени проходит всероссийский турнир по дзюдо среди юниоров

Posted 28 октября, 14:36
Published 28 октября, 14:36
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Соревнования, которые проходят в центре Тюмень-дзюдо», открыл глава региона Александр Моор.
«Общество „Динамо“ — это традиции, которые передаются из поколения в поколение. Сотрудники правоохранительных органов активно занимаются спортом, пропагандируют здоровый образ жизни. „Динамо“ уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, формирует уважительное отношение к истории нашего государства. Я благодарю динамовцев всех поколений за эту работу», — отметил губернатор.
Напомним, в Тюменской области большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. В регионе есть достойные площадки, на которых проводятся российские и международные состязания. Во всех населенных пунктах есть центры и уличные площадки для занятий спортом и физкультурой.
Благодаря системной работе в этом направлении Тюменская область в 2023 году вошла в тройку лидеров-регионов по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом. В целом, к 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59 процентов.