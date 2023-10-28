В Тюмени проходит всероссийский турнир по дзюдо среди юниоров

Благодаря системной работе в этом направлении Тюменская область в 2023 году вошла в тройку лидеров-регионов по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом. В целом, к 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59 процентов.