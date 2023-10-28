В Тюмени подорожала стоимость аренды жилья

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Аналитики портала «МИР КВАРТИР» отмечают, что комнаты стали пользоваться в последнее время большей популярностью, нежели квартиры, потому что намного доступнее.
«Интерес к аренде жилья растет, увеличивается давление спроса и на самый доступный его сегмент. Все больше людей решают снимать именно комнату», — отметил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.
Для сравнения, в Тюмени стоимость аренды однокомнатной квартиры сегодня обходится в 21 тысячу рублей, двухкомнатной — 27,6 тысяч рублей в месяц, за съем трехкомнатной квартиры придется платить порядка 35 тысяч рублей ежемесячно. За год цены на аренду жилья выросли от 17,2 до 32,7%. Самые недорогие съемные квартиры в Тюмени сдают в Ленинском и Калининском округах — за 15-17 тысяч в месяц.