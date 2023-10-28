В Тюмени подорожала стоимость аренды жилья

Для сравнения, в Тюмени стоимость аренды однокомнатной квартиры сегодня обходится в 21 тысячу рублей, двухкомнатной — 27,6 тысяч рублей в месяц, за съем трехкомнатной квартиры придется платить порядка 35 тысяч рублей ежемесячно. За год цены на аренду жилья выросли от 17,2 до 32,7%. Самые недорогие съемные квартиры в Тюмени сдают в Ленинском и Калининском округах — за 15-17 тысяч в месяц.