В Тюмени курятина подорожала почти на 25%: когда упадут цены?

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Бедра и голени продают за 239-340 рублей за килограмм, крылья стоят около 300 рублей, филе — 380-479 рублей. Стоимость зависит от производителя. Самым доступным является суповой набор — 134 рубля за килограмм. Замороженное мясо стоит дешевле — к примеру, килограммовую тушку птицы можно купить за 142 рубля.
В связи с ростом цен на птицу Министерство сельского хозяйства уже предложило на полгода запретить экспорт мяса птицы и яиц для сдерживания роста цен внутри страны.
«Ситуация с рост цен на курицу связана прежде всего со снижением объёмов производства этой продукции в последние месяцы и ростом её себестоимости на фоне высокого курса доллара. Кроме того, текущая ситуация способствует чрезмерной привлекательности вывоза мяса птицы по сравнению с поставками на внутренний рынок», — пояснили в Министерстве сельского хозяйства.
Также эксперты отмечают, что на подорожание птицы оказали влияние и другие факторы — инфляция, налоговые нагрузки, рост курса доллара и как следствие подорожание импортных кормов, дефицит кадров на производстве.
По мнению экономиста Дмитрия Потапенко, запрет на экспорт курятины может иметь негативные последствия для России.
«В случае запрета на экспорт, рынки сбыта этой продукции, которые мы так непросто завоевывали, можем потерять», — считает экономист Дмитрий Потапенко.
Производители также опасаются, что будут потеряны рынки сбыта, среди которых Китай и Казахстан. Экспортеры отмечают, что в случае запрета экспорта произойдет сокращение производства — нужного эффекта не будет.
«Ситуация непростая. Но что делать, когда цены на мировом рынке на курятину растут? Это уже факт. В этих условиям производителям выгоднее ориентироваться на внешний рынок. Если внешний рынок закроют, произойдет сокращение производства. То есть эффект от этого будет отрицательный. Чтобы производители не пострадали, мы предлагаем дополнительную поддержку переработчикам: закупать у них продукцию по ценам не ниже мировых. Для этого надо перераспределить дотации на экспорт, в том числе на выставки, разные кредиты, направив их на внутренний рынок. Только в этом случае производители не пострадают», — заявил «Новым Известиям» президент национального Союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов.
Эксперты считают, что попытка сбить цены на курятину и яйца — временная мера, продиктованной политикой, выборами президента, в частности. Однако удержать цены на низком уровне из-за инфляции не получится.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю цены на курятину и яйца увеличились на 2 рубля. Тюменцы сообщают, что если еще пару недель назад покупали самые дешевые яйца «Красная цена» по 79 рублей, то уже сегодня они стоят 102 рубля за десяток.