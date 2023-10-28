В Тюмени курятина подорожала почти на 25%: когда упадут цены?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю цены на курятину и яйца увеличились на 2 рубля. Тюменцы сообщают, что если еще пару недель назад покупали самые дешевые яйца «Красная цена» по 79 рублей, то уже сегодня они стоят 102 рубля за десяток.