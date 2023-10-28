В самолете, летевшем в Тюмень из Сочи, треснуло стекло

Ранее «Наш Город», что в тюменском аэропорту Рощино 21 октября более чем на 7 часов был задержан вылет самолета авиакомпании Red Wings Airlines Тюмень — Самара. Отправку воздушного судна перенесли с 16:00 до 23:30. В справочной Рощино тогда пояснили, что вылет задержан из-за позднего прибытия самолета.