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В самолете, летевшем в Тюмень из Сочи, треснуло стекло

В самолете, летевшем в Тюмень из Сочи, треснуло стекло

28 октября 2023, 10:03
Фото: 1MI
У самолета авиакомпании Smartavia, вылетевшего из Сочи в Тюмень, треснуло лобовое стекло. Инцидент произошел 26 октября. К счастью, посадка в аэропорту Рощино прошла благополучно.
«По информации КВС в полете на FL 350 произошло растрескивание внешнего обогреваемого не силового слоя переднего левого стекла», — сообщает тг-канал AVIAINCEDENT.

Ранее «Наш Город», что в тюменском аэропорту Рощино 21 октября более чем на 7 часов был задержан вылет самолета авиакомпании Red Wings Airlines Тюмень — Самара. Отправку воздушного судна перенесли с 16:00 до 23:30. В справочной Рощино тогда пояснили, что вылет задержан из-за позднего прибытия самолета.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Самолет#Рощино#Рощино аэропорт
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