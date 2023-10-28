В самолете, летевшем в Тюмень из Сочи, треснуло стекло

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:05
«По информации КВС в полете на FL 350 произошло растрескивание внешнего обогреваемого не силового слоя переднего левого стекла», — сообщает тг-канал AVIAINCEDENT.
Ранее «Наш Город», что в тюменском аэропорту Рощино 21 октября более чем на 7 часов был задержан вылет самолета авиакомпании Red Wings Airlines Тюмень — Самара. Отправку воздушного судна перенесли с 16:00 до 23:30. В справочной Рощино тогда пояснили, что вылет задержан из-за позднего прибытия самолета.