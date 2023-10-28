УСТЭК ищет новые технологии и оборудование

За 6 лет работы компанией накоплен значительный опыт эксплуатации современного оборудования и применения методов диагностики, позволяющий обеспечивать высокое качество услуг теплоснабжения, однако Общество нацелено на поиск и применение еще более передовых технологий. Поэтому на Техническом семинаре будут рассмотрены такие темы, как мониторинг технического состояния подземных и надземных трубопроводов, диагностика состояния металла трубопроводов, интенсивности коррозионного износа, современные методы диагностики трубопроводов и поиска технологических повреждений, системы ручного и автоматизированного поиска дефектов, актуальные решения для компенсации температурных расширений и другие. В формате живого общения можно будет задать вопросы напрямую производителям и поставщикам оборудования, узнать о преимуществах того или иного метода, найти и выбрать для себя лучшее предложение.