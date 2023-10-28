УСТЭК ищет новые технологии и оборудование

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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На семинаре планируют выбрать лучшие предложения и в дальнейшем применять новые практики в работе.
На сегодняшний день система теплоснабжения города Тюмени состоит из 2 ТЭЦ, 96 локальных котельных, 890 км тепловых сетей, 50 км сетей горячего водоснабжения, 182 центральных тепловых пунктов и 6 подкачивающих насосных станций. Ежегодно в компании применяют роботизированный комплекс для внутритрубной диагностики и метод тепловой инфракрасной аэросъемки, а также другое современное диагностическое оборудование и системы оперативного дистанционного контроля.
Например, благодаря применению внутритрубной диагностики за шесть лет проведено обследование более 5500 метров трубопроводов. Произведена локальная замена 855 метров с наиболее критическими изменениями металла, что обеспечило бесперебойную работу теплосетевого оборудования в отопительные периоды. Аэрофотосъемку УСТЭК проводит с 2020 года.
Впервые для этого задействовали самолет Ан-2, на борту которого было смонтировано специальное оборудование. Сейчас инфракрасная аэрофотосъемка проводится при помощи беспилотника, который может вести наблюдение даже в условиях ограниченной видимости и в темное время суток. Этот метод помог выявить 432 скрытые утечки теплоносителя.
За 6 лет работы компанией накоплен значительный опыт эксплуатации современного оборудования и применения методов диагностики, позволяющий обеспечивать высокое качество услуг теплоснабжения, однако Общество нацелено на поиск и применение еще более передовых технологий. Поэтому на Техническом семинаре будут рассмотрены такие темы, как мониторинг технического состояния подземных и надземных трубопроводов, диагностика состояния металла трубопроводов, интенсивности коррозионного износа, современные методы диагностики трубопроводов и поиска технологических повреждений, системы ручного и автоматизированного поиска дефектов, актуальные решения для компенсации температурных расширений и другие. В формате живого общения можно будет задать вопросы напрямую производителям и поставщикам оборудования, узнать о преимуществах того или иного метода, найти и выбрать для себя лучшее предложение.
Подать заявку на участие и представить свое оборудование можно до 31 октября 2023 года на адрес электронной почты [email protected], обязательно указав ФИО, должность, наименование организации.