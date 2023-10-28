Тюменская семья попала в скандальное шоу федерального канала

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Наталья рассказала, что вместе они прожили четыре года. Однако брак так и не заключили. Девушка рассказала, что бывший сожитель не платит детям алименты — у него уже накопился долг порядка 145 тысяч рублей.
«Два раза он давал детям по 7 тысяч рублей и один раз перечислил алименты. Я хочу лишить его родительских прав», — заявила девушка.
И добавила, что кроме того, экс-свекровь, у которой ранее Наталья купила квартиру, после так называемого развода оспорила сделку купли-продажи в суде. И теперь девушка с малолетними детьми осталась на улице.
Между тем, экс-сожитель Михаил П. заявил, что Наталья ему постоянно изменяла, а детям он помогает — покупает продукты.
В том, кто из бывших возлюбленных прав, а кто лжет разбирались эксперты вместе с ведущим шоу Сергеем Соседовым.
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