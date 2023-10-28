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Updated Сегодня, 12:14

Семья из Тюменской области поругалась на федеральном телеканале

Тюменская семья попала в скандальное шоу федерального канала

28 октября 2023, 11:54
Фото: Скрин rutube.ru "За гранью"

Семья из Тюменской области поругалась на федеральном телеканале

Жительница Тюменской области Наталья Р. стала героиней шоу «За гранью». 26-летняя мать двоих детей в эфире федерального канала обвинила своего бывшего сожителя в изнасиловании, регулярных побоях и в том, что он оставил ее с детьми без крыши над головой.
Сюжет
Дети

Наталья рассказала, что вместе они прожили четыре года. Однако брак так и не заключили. Девушка рассказала, что бывший сожитель не платит детям алименты — у него уже накопился долг порядка 145 тысяч рублей.

«Два раза он давал детям по 7 тысяч рублей и один раз перечислил алименты. Я хочу лишить его родительских прав», — заявила девушка.

И добавила, что кроме того, экс-свекровь, у которой ранее Наталья купила квартиру, после так называемого развода оспорила сделку купли-продажи в суде. И теперь девушка с малолетними детьми осталась на улице.

Между тем, экс-сожитель Михаил П. заявил, что Наталья ему постоянно изменяла, а детям он помогает — покупает продукты.

В том, кто из бывших возлюбленных прав, а кто лжет разбирались эксперты вместе с ведущим шоу Сергеем Соседовым.

Ранее «Наш Город» писал, что уроженка Тобольска, скандальная исполнительница Instasamka на «Шоу Воли» рассказала о своих пластических операциях и трудностях послеоперационного периода.

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