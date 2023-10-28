«Ты не слаб, ты в ответе за слабого»: волонтер из Донбасса создала корпорацию добра

Posted 28 октября, 12:24
Published 28 октября, 12:24
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Наталья — администратор группы «Добрые сердца» из Харцызска, которая создана в 2016 году. Девушка вошла в нее, когда сама пережила огромный стресс, сломав ногу. Полгода она была лежачим инвалидом. Руководство организации, где она трудилась, оплатило дорогостоящую операцию и благодаря этому Наталья встала на ноги. Именно в тот момент произошел переворот в душе. Она поняла, что без поддержки близких и помощи со стороны не пережила бы этот период. А людей, которым это жизненно необходимо, очень много.
Наталья Грунь познакомилась с Надеждой Василенко, организатором группы «Добрые сердца», отправила вещи для нуждающихся. Так началась ее общественная деятельность. А когда Надежда уехала, наша героиня продолжила ее дело.
Сначала просто помогали семьям в трудной жизненной ситуации. Сейчас в большей степени в сфере внимания дети с ограниченными возможностями, с особенностями в развитии и их семьи. Изначально на попечении было около 20 семей, сейчас 160. Группа превратилась в целую корпорацию добра, у которой по всему свету друзья, заряженные идеей сделать мир лучше.
— Своих подопечных я называю особятами и не считаю их детьми с ограниченными возможностями. В каком-то смысле они сильнее нас, они бойцы, которые каждый день борются за свою жизнь, — говорит участница проекта #безграничные_донбасс.
Группа «волшебников», а именно так Наталья называет людей, бескорыстно помогающих детям, за эти годы смогла порадовать их подарками и праздниками, обеспечить средствами технической реабилитации, необходимым питанием, дорогостоящими препаратами, а некоторым реально спасла жизнь.
Волонтер вспоминает, как однажды посетили семью с паллиативным ребенком и ужаснулись, увидев стены в инее. Объявили сбор средств. Приобрели газовый котел, установили газовое оборудование, теперь люди живут в тепле.
Вся семья Натальи участвует в помощи и финансово, и лично. Муж в роли Деда Мороза каждый год едет по бездорожью к ребятишкам в отдаленные поселки.
— Такая идея заражает и заряжает, потому что ты не слаб, ты в ответе за слабого, — подчеркивает наша героиня.
Ей хочется, чтобы в сутках было не 24, а 48 часов, ведь так много надо успеть! Уже сейчас группа помогает не только детям-инвалидам, но и престарелым, а также инклюзивным детским садам, школам, интернатам, если появляется такая возможность. За все время разного рода помощь получили не менее пяти тысяч человек.
Трудности ей удается преодолевать благодаря всеединству группы, которая работает ради идеи добра, благодаря друзьям, близким, волонтерам из других организаций.
— Я думаю, что наша деятельность направляется Всевышним. Мы несем свое послушание. Никто из нас не лучше и не хуже, мы все направляем друг друга, — рассуждает она.
Скоро Наталья Грунь выйдет из декретного отпуска, пора возвращаться на прежнее место работы, но она уже не представляет свою жизнь без «Добрых сердец». Ее подопечные — это ее дети, а она — многодетная мама и добрая волшебница, которой по силам сотворить чудо.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.