«Ты не слаб, ты в ответе за слабого»: волонтер из Донбасса создала корпорацию добра

Наталья — администратор группы «Добрые сердца» из Харцызска, которая создана в 2016 году. Девушка вошла в нее, когда сама пережила огромный стресс, сломав ногу. Полгода она была лежачим инвалидом. Руководство организации, где она трудилась, оплатило дорогостоящую операцию и благодаря этому Наталья встала на ноги. Именно в тот момент произошел переворот в душе. Она поняла, что без поддержки близких и помощи со стороны не пережила бы этот период. А людей, которым это жизненно необходимо, очень много.