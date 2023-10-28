Банкротство и недоступные кредиты: что ждет тюменцев после повышения ключевой ставки

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Более, того повышение ключевой ставки приведет к подорожанию как ипотеки, так и потребительских кредитов для жителей страны, в том числе Тюменской области. Кроме того, возрастет уровень риска банкротств предприятий.
По мнению исполнительного директора Института экономики роста им. Столыпина Антона Свириденка, ставка 13% — уже была завышена. А инфляция сегодня преимущественно связана с курсом рубля.
«Ставка на курс валют действует ограниченно, а потребительское кредитование можно ограничить нормативами без роста ставки. В то же время ставка запретительная для инвестиционных кредитов. Поэтому дальнейшее повышение ставки, на наш взгляд, сейчас не требуется, более того и сейчас она завышена. В целом повышение ставки критично, об этом даже государственные банки уже написали, стоимость инвестиционных и оборотных кредитов крайне высокая, максимальные ставки уже 25-40%», — отметил Антон Свириденко.
Аналогичное мнение высказала и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, ключевая ставка в России уже сейчас является одной из самых высоких в мире. И сильное ужесточение денежно-кредитной политики может негативно повлиять на секторы, зависимые от бюджетных денег и кредитов, например, на рынок недвижимости, а также ударить по спросу и замедлить экономический рост.
«Большое количество компаний в своё время занимали по ставке 8-10%, 12% годовых. Скоро будут подходить сроки, когда нужно будет перекредитоваться, выпустить новые облигации и заменить ими старые. Но сейчас придётся занимать уже по ставке минимум 15-16% годовых. Не всякий бизнес выдержит такие ставки», — пояснил профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
Про практически фатальные последствия для экономики написал и «Незыгарь».
«Банки уже практически полностью остановили кредитование, в том числе, — органов власти. Дальнейшее сжатие рынка кредитования за счет ужесточения условий, не только сократит объемы выдач, но создаст фактически заградительные условия для всех предприятий и физических лиц, которые не претендуют на льготные продукты», — рассуждает «Незыгарь».
По мнению аналитика «Совкомбанк» Михаила Васильева, инфляция в ближайшие месяцы в России продолжит расти — к концу октября ее уровень достигнет 6,7%, к концу года — 7,5%. Васильев не исключает, что на следующем заседании, 15 декабря, Центробанк вновь повысит ставку. Однако эксперт отмечает, что, по прогнозам, к концу следующего года рост инфляции замедлится до 5,5%, а ключевая ставка снизится до 10%, пишут «Новые Известия».
В Тюменской области, по данным Банка России, за 9 месяцев этого года уровень инфляции составил 1,83%. При этом рост цен на продукты достиг 2,28%. На овощи и фрукты цены возросли более чем на 22%. Годовой темп прироста цен в сфере услуг в сентябре вырос до 9,89%, тогда как годом ранее после 9,17%.