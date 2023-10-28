Банкротство и недоступные кредиты: что ждет тюменцев после повышения ключевой ставки

Аналогичное мнение высказала и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, ключевая ставка в России уже сейчас является одной из самых высоких в мире. И сильное ужесточение денежно-кредитной политики может негативно повлиять на секторы, зависимые от бюджетных денег и кредитов, например, на рынок недвижимости, а также ударить по спросу и замедлить экономический рост.