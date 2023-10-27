Жители Тюмени скупают долги по ипотечным квартирам

Программа по выкупу долга для квартир на вторичном рынке жилья была запущена российским банками в начале этого года. Тюменцам предложили выкупать квартиры на «вторичке» с сохранением ставок, зафиксированных в кредитных договорах продавца на момент приобретения жилья. Комиссия за такую операцию составляет от 12 до 30 тысяч рублей, пишет Ура.Ру.