Жители Тюмени скупают долги по ипотечным квартирам

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Если сравнивать ипотечные ставки по ипотечным кредитам пять лет назад с сегодняшними, то разницы существенна. Средняя процентная ставка на «вторичку» на данный момент составляет 14,02%, ставка по семейное ипотеке — 6%.
Программа по выкупу долга для квартир на вторичном рынке жилья была запущена российским банками в начале этого года. Тюменцам предложили выкупать квартиры на «вторичке» с сохранением ставок, зафиксированных в кредитных договорах продавца на момент приобретения жилья. Комиссия за такую операцию составляет от 12 до 30 тысяч рублей, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке увеличилась по итогам третьего квартала на 2,6% и достигла 109 тысяч рублей. Средняя цена квартиры на данный момент составляет более 5 миллионов рублей.