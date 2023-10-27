nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Жители Тюмени скупают долги по ипотечным квартирам

Жители Тюмени скупают долги по ипотечным квартирам

27 октября 2023, 06:19
Фото: 1MI
Тюменцы начали массово выкупать ипотечные квартиры, выставленные на продажу. По словам специалистов, горожане скупают кредитную недвижимость для того, чтобы оплатить ипотеку по старым процентным ставкам и таким образом существенно сэкономить.

Если сравнивать ипотечные ставки по ипотечным кредитам пять лет назад с сегодняшними, то разницы существенна. Средняя процентная ставка на «вторичку» на данный момент составляет 14,02%, ставка по семейное ипотеке — 6%.

Программа по выкупу долга для квартир на вторичном рынке жилья была запущена российским банками в начале этого года. Тюменцам предложили выкупать квартиры на «вторичке» с сохранением ставок, зафиксированных в кредитных договорах продавца на момент приобретения жилья. Комиссия за такую операцию составляет от 12 до 30 тысяч рублей, пишет Ура.Ру.

Тюменцы скупают дешевые квартиры банкротов
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке увеличилась по итогам третьего квартала на 2,6% и достигла 109 тысяч рублей. Средняя цена квартиры на данный момент составляет более 5 миллионов рублей.

Читайте также:
В Тюменском районе выбрали нового главуВ Тюмени взлетели цены на иномарки с пробегомВ Тюменской области 27 октября завершился пожароопасный сезон
#Общество#Тюмень#Недвижимость#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Квартиры#Вторичный рынок#Покупка квартир#Ипотека
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22