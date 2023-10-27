За службу в зоне СВО тюменский военкомат предлагает до 226 тыс рублей

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». Для контрактной службы военкомату требуются стрелки, снайперы, саперы, фельдшеры, разведчики, а также начальники радиостанции и инструкторы по вождению автомобиля.
Минимальные зарплаты составляет 45 тысяч рублей, максимальные — 204-226 тысяч рублей — на них претендуют стрелки, саперы и водители автомобилей.
Ранее «Наш город» писал о том, почему зарплаты военнослужащих отличаются. Размер выплат зависит от места прохождения службы.