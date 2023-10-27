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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

За службу в зоне СВО тюменский военкомат предлагает до 226 тыс рублей

За службу в зоне СВО тюменский военкомат предлагает до 226 тыс рублей

27 октября 2023, 13:22
Фото: 1MI
Военный комиссариат Тюменской области разместил новые вакансии для желающих проходить военную службу по контракту. По некоторым специальностям тюменские военные могут получать до 226 тыс рублей.

Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». Для контрактной службы военкомату требуются стрелки, снайперы, саперы, фельдшеры, разведчики, а также начальники радиостанции и инструкторы по вождению автомобиля.

Минимальные зарплаты составляет 45 тысяч рублей, максимальные — 204-226 тысяч рублей — на них претендуют стрелки, саперы и водители автомобилей.

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Ранее «Наш город» писал о том, почему зарплаты военнослужащих отличаются. Размер выплат зависит от места прохождения службы.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Зарплата#Военная служба#Вакансии#Контрактники#Дмитрий Балобанов
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