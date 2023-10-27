Военный из Тюменской области попался на покупке наркотиков

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Военный, находясь в суточном увольнении, приобрел наркотическое вещество и спрятал его в перчатку. За ним наблюдала Федеральная служба безопасности, ранее получившая информацию о деятельности преступника.
Мужчину задержали сразу после его возвращения в пункт временной дислокации воинской части. Проведенная экспертиза также выявила следы наркотического вещества в организме обвиняемого.
Судебное заседание проходило в расположении Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Смягчающим обстоятельством для обвиняемого стало то, что он является отцом двоих детей. Кроме того, с места службы ему предоставили хорошую характеристику. Суд наказал мужчину штрафом в размере 20 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал о том что суд наказал арестом тюменца, скандирующего националистские лозунги. Он со своими товарищами громко требовал мигрантов покинуть Тюмень. В суде он заверил, что больше такого не повторится.