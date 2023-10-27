Военный из Тюменской области попался на покупке наркотиков

Судебное заседание проходило в расположении Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Смягчающим обстоятельством для обвиняемого стало то, что он является отцом двоих детей. Кроме того, с места службы ему предоставили хорошую характеристику. Суд наказал мужчину штрафом в размере 20 тысяч рублей.