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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Военный из Тюменской области попался на покупке наркотиков

Военный из Тюменской области попался на покупке наркотиков

27 октября 2023, 16:18
Фото: 1MI
Военный из Тюменской области покупал наркотики, пока за ним следила ФСБ. По приговору суда мужчину наказали штрафом.
Сюжет
Суд

Военный, находясь в суточном увольнении, приобрел наркотическое вещество и спрятал его в перчатку. За ним наблюдала Федеральная служба безопасности, ранее получившая информацию о деятельности преступника.

Мужчину задержали сразу после его возвращения в пункт временной дислокации воинской части. Проведенная экспертиза также выявила следы наркотического вещества в организме обвиняемого.

Судебное заседание проходило в расположении Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Смягчающим обстоятельством для обвиняемого стало то, что он является отцом двоих детей. Кроме того, с места службы ему предоставили хорошую характеристику. Суд наказал мужчину штрафом в размере 20 тысяч рублей.

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Ранее «Наш город» писал о том что суд наказал арестом тюменца, скандирующего националистские лозунги. Он со своими товарищами громко требовал мигрантов покинуть Тюмень. В суде он заверил, что больше такого не повторится.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Штраф#Наркотики#ФСБ#Дмитрий Балобанов#Военный
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