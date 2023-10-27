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Вместительный, быстрый, послушный: изучаем новый TIGGO 8 Pro Max

Вместительный, быстрый, послушный: изучаем новый TIGGO 8 Pro Max

27 октября 2023, 06:27
Фото: ООО «АВТО РИТЕЙЛ ДИАМАНТ»
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Семиместный TIGGO 8, зарекомендовавший себя среди российских автолюбителей, получил полноприводное обновление TIGGO 8 Pro Max, которое наиболее полно отражает принадлежность автомобиля к бизнес-классу, — и эта новинка уже доступна в России! Разбираем подробнее.

Новый стиль

У комплектации Pro Max поменялся дизайн. Логотип, интегрированный в решетку радиатора, добавляет автомобилю изящества, а его динамичная световая подсветка не даст спутать флагманский кроссовер с другим автомобилем. Сзади фонари срослись в единую конструкцию, и это подчеркивает стиль машины. Также изменилась компоновка рычагов управления в центральной консоли и тоннеле, причем рычаг управления автоматической трансмиссией называется «яхтенным» и может порадовать комфортностью и слаженностью работы самых взыскательных водителей. По центру приборной панели установлен единый блок из двух 12,3-дюймовых мониторов. В нижнем сегменте центральной консоли смонтирован третий экран, отвечающий за климат-контроль — да, кнопки регулировки температуры, направления воздуха и выключения мультимедийной системы стали сенсорными. Ну и, пожалуй, не последнее достоинство — вместительность: салон Pro Max очень свободный, особенно на втором ряду.

Фото: ООО «АВТО РИТЕЙЛ ДИАМАНТ»

В целом само оснащение стало богаче. Так, число подушек безопасности выросло до девяти штук, включая коленные. Обновилась аудиосистема Sony, у которой теперь целых десять динамиков. Система кругового обзора реализована в уникальном формате 540°: она научилась запоминать показания передней камеры и при движении по бездорожью теперь показывает то, что находится под днищем машины. В непростых условиях российских дорог и бездорожья — важное подспорье.

В зеркало заднего вида теперь встроен штатный видеорегистратор, причем настолько качественный, что блогеры умудряются снимать на него ролики о путешествиях. В новой комплектации появился проекционный дисплей. В числе новинок — удаленное управление автомобилем через телематику Chery Connect: система позволяет из любой точки мира запустить двигатель, подать световой сигнал фарами для поиска автомобиля на парковке, отследить геолокацию, а также получить информацию о состоянии автомобиля.

Сила механизма

На трассе Tiggo 8 Pro Max ведет себя комфортно для всех участников движения. Двухлитровый мотор (197 л. с.) без видимых усилий разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 8,4 с, при этом крутящий момент у модели — как у хорошего турбодизеля — 375 Нм. Как правило, под педалью всегда есть хороший запас тяги, и заявленный крутящий момент — не рекламный ход, а реальный показатель. Что касается динамичности, то, с одной стороны, этого вполне хватает, чтобы уверенно держаться в быстром потоке машин, с другой — подходит для того, чтобы при необходимости обгонять другие машины. Добавим, что максимальная скорость в этой комплектации выросла до 210 км/ч.

Фото: ООО «АВТО РИТЕЙЛ ДИАМАНТ»

Также отметим, что Pro Max получил двигатель третьего поколения, он легче и экономичнее. Расход топлива на каждые 100 км пути немного уменьшился: в загородном режиме он составляет 7,2 л, в комбинированном режиме — 8,3 л, в городском — 10,3 л. В среднем расход бензина не превышает 9 литров на 100 км, учитывая, что обычный маршрут проходит в городе, где есть пробки, кратковременные разгоны и простой на холостом ходу для прогрева. Добавим, что у Pro Max официально подтвержден допуск использования 92-го бензина.

В пути машина отлично слушается, реакции на работу руля предельно четкие и адекватные, плюс — правильный баланс на прямой, безупречно настроенные амортизаторы, отрабатывающие любой асфальтовый рельеф, крены на поворотах крайне незначительные. В этом смысле вместительная Tiggo 8 PRO MAX вполне может иметь статус надежного семейного кроссовера. На бездорожье Tiggo 8 Pro Max чувствует себя так же уверенно, как и на асфальте. Муфта, подключающая задние колеса, работает с преднатягом и смыкается сразу же, так что передние колеса попросту не успевают зарыться в ямы. Электроника, которая борется с пробуксовкой, также работает быстро и эффективно. В этом смысле машина практически самостоятельно использует весь сцепной потенциал шин. Подчеркнем, что на Pro Max установлен не традиционный «автомат», а семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением — помимо абсолютно комфортного и адекватного отклика, он помогает экономить топливо, оперативно переключаясь на высшие передачи и сдерживая обороты.

Полный привод дает больше уверенности на плохих дорогах. Клиренс в 190 мм дает право рассчитывать на дополнительную проходимость. Так, например, дорогу, не чищенную от снега пару недель, где застревают переднеприводные автомобили, Pro Max преодолевает без ощутимых трудностей. В этом смысле трансмиссия, разработанная совместно с Borg Warner, реализует тягу практически на любом покрытии.

Узнать подробности и записаться на тест-драйв можно у официального дилера ЧЕРИ ЦЕНТР ФОРВАРД АВТО по адресу Тюмень, ул. Республики, 282. Тел. +7 (345) 255-22-55.

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