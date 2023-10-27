Вместительный, быстрый, послушный: изучаем новый TIGGO 8 Pro Max

На трассе Tiggo 8 Pro Max ведет себя комфортно для всех участников движения. Двухлитровый мотор (197 л. с.) без видимых усилий разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 8,4 с, при этом крутящий момент у модели — как у хорошего турбодизеля — 375 Нм. Как правило, под педалью всегда есть хороший запас тяги, и заявленный крутящий момент — не рекламный ход, а реальный показатель. Что касается динамичности, то, с одной стороны, этого вполне хватает, чтобы уверенно держаться в быстром потоке машин, с другой — подходит для того, чтобы при необходимости обгонять другие машины. Добавим, что максимальная скорость в этой комплектации выросла до 210 км/ч.