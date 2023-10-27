Вечерние пробки в 8 баллов сковали Тюмень

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В предыдущие два дня в Тюмени из-за гололеда постоянно образовывались нескончаемые пробки. Конец рабочей недели не стал исключением — пробки вновь достигают 10 баллов.
«Прекраснее 9-балльных тюменских пробок вечером пятницы может быть только пробка из-за массового ДТП на Объездной дороге», — написала читательница в нашу редакцию.
Движение на Объездной дороге приостановлено из-за ДТП. К слову, за последний час произошло более 8 аварийных ситуаций на дорогах Тюмени.
Сейчас длинные пробки наблюдаются в центре города, на ул Закалужской, Щербакова, Федюнинского, Алебашевской, а также на Салаирском и Червишевском трактах.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области собираются поднять плату за детский сад. Цена за посещение группы кратковременного пребывания составит 1 600 рублей, полного и продленного дня — 3 900 рублей, круглосуточного пребывания — 4 300 рублей.