Вечерние пробки в 8 баллов сковали Тюмень

Под конец рабочего дня в Тюмени вновь образовались длинные пробки. За последний час в городе произошло более 8 ДТП, о чем свидетельствуют данные 2ГИС. Прямо сейчас в городе наблюдаются 8-балльные пробки.

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