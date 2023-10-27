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Вечерние пробки в 8 баллов сковали Тюмень

Вечерние пробки в 8 баллов сковали Тюмень

27 октября 2023, 14:13
Фото: 1MI
Под конец рабочего дня в Тюмени вновь образовались длинные пробки. За последний час в городе произошло более 8 ДТП, о чем свидетельствуют данные 2ГИС. Прямо сейчас в городе наблюдаются 8-балльные пробки.
Сюжет
ДТП

В предыдущие два дня в Тюмени из-за гололеда постоянно образовывались нескончаемые пробки. Конец рабочей недели не стал исключением — пробки вновь достигают 10 баллов.

«Прекраснее 9-балльных тюменских пробок вечером пятницы может быть только пробка из-за массового ДТП на Объездной дороге», — написала читательница в нашу редакцию.

Движение на Объездной дороге приостановлено из-за ДТП. К слову, за последний час произошло более 8 аварийных ситуаций на дорогах Тюмени.

Сейчас длинные пробки наблюдаются в центре города, на ул Закалужской, Щербакова, Федюнинского, Алебашевской, а также на Салаирском и Червишевском трактах.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области собираются поднять плату за детский сад. Цена за посещение группы кратковременного пребывания составит 1 600 рублей, полного и продленного дня — 3 900 рублей, круглосуточного пребывания — 4 300 рублей.

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#Тюмень#ДТП#Пробки#Объездная дорога#Гололед#Дмитрий Балобанов
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