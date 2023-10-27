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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

В Тюменской области поднимут плату за детский сад

В Тюменской области поднимут плату за детский сад

27 октября 2023, 09:14
Фото: Midjourney
Согласно проекту, увеличение стоимости услуг предусмотрено во всех городах области. Когда документ вступит в силу — не сообщается.

Власти Тюменской области собираются увеличить размер максимальной платы за посещение детского сада ребенком. Проект подготовлен региональным департаментом образования и науки.

В документе говорится, что максимальная плата за присмотр за ребенком в дошкольных учреждениях будет установлена с учетом индекса потребительских цен. В Тюмени плата за посещение группы кратковременного пребывания составит 1 600 рублей, полного и продленного дня — 3 900 рублей, круглосуточного пребывания — 4 300 рублей.

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На данный момент максимальная плата составляет 1 300, 3 200 и 3 500 рублей соответственно. Рост предусматривается не только в Тюмени, но и в остальных городах области.

Ранее «Наш Город» сообщал о росте стоимости борщевого набора. За год подорожали картофель, капуста, морковь и другие овощи. Мясо рост цен также не обошел стороной.

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#Общество#Тюменская область#Рост цен#Детский сад#Стоимость#Любовь Селезнева
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