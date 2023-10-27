В Тюменской области поднимут плату за детский сад

В документе говорится, что максимальная плата за присмотр за ребенком в дошкольных учреждениях будет установлена с учетом индекса потребительских цен. В Тюмени плата за посещение группы кратковременного пребывания составит 1 600 рублей, полного и продленного дня — 3 900 рублей, круглосуточного пребывания — 4 300 рублей.