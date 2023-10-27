В Тюменской области 27 октября завершился пожароопасный сезон

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
По данным информационного центра правительства Тюменской области, в этом году в регионе было ликвидировано 218 лесных пожаров. Большая часть из них, 70,6% возгораний, в течение первых суток с момента начала тушения.
По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в 2023 году общая площадь земель, пострадавших от огня, составила 28,3 тысячи гектаров. В 2022 году в Тюменской области было зарегистрировано 214 лесных пожаров на площади 15,9 тысяч гектаров.
Сумма ущерба от лесных пожаров-2023 достигла почти 300 миллионов рублей. Это практически в 2 раза больше, чем год назад. В 2022 году сумма ущерба от лесных пожаров составила 164 миллиона рублей.