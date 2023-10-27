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Тюменский район возглавила Ольга Зимина

В Тюменском районе выбрали нового главу

27 октября 2023, 05:55
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменский район возглавила Ольга Зимина

Депутаты думы Тюменского района выбрали нового главу муниципалитета. Тюменский район возглавила и. о. руководителя муниципального образования Ольга Зимина.

Ранее она занимала должность заместителя главы Тюменского района и курировала социальную сферу. За ее кандидатуру проголосовали большинство народных избранников. Также на должность главы района претендовал первый замглавы Артем Чертов.

Ранее «Наш Город» писал, что ранее занимавшая кресло руководителя администрации Тюменского района Светлана Иванова ушла в отставку в сентябре этого года. Она возглавляла муниципалитет на протяжении 8 лет. В настоящее время Иванова занимает должность председателя Тюменской городской Думы.

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