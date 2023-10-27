В Тюменском районе выбрали нового главу

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Ранее она занимала должность заместителя главы Тюменского района и курировала социальную сферу. За ее кандидатуру проголосовали большинство народных избранников. Также на должность главы района претендовал первый замглавы Артем Чертов.
Ранее «Наш Город» писал, что ранее занимавшая кресло руководителя администрации Тюменского района Светлана Иванова ушла в отставку в сентябре этого года. Она возглавляла муниципалитет на протяжении 8 лет. В настоящее время Иванова занимает должность председателя Тюменской городской Думы.