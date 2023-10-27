В Тюменском районе выбрали нового главу

Ранее «Наш Город» писал, что ранее занимавшая кресло руководителя администрации Тюменского района Светлана Иванова ушла в отставку в сентябре этого года. Она возглавляла муниципалитет на протяжении 8 лет. В настоящее время Иванова занимает должность председателя Тюменской городской Думы.