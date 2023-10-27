В колониях Тюменской области поставили больше надзирателей

Ранее «Наш город» писал о том, что Виктор Нестерук сообщил в Генпрокуратуру о пытках заключенных в колониях и СИЗО. Он уверен, что в Тюмени из подозреваемых буквально выбивают признания, хотя они могут быть невиновны.