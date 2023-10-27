В колониях Тюменской области поставили больше надзирателей

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
На фоне недавних увольнений в исправительных колониях возникла проблема дефицита кадров. Сейчас УФСИН по Тюменской области пытается ее решить, набирая «молодых» сотрудников, сообщает URA.RU.
Несмотря на то, что новые сотрудники не имеют большого опыта работы, они проходят тяжелый отбор. Далее следует обучение, после которого они могут приступить к работе. За счет еще «зеленых» новобранцев проблема дефицита в некоторых колониях уже значительно уменьшилась.
Ранее «Наш город» писал о том, что Виктор Нестерук сообщил в Генпрокуратуру о пытках заключенных в колониях и СИЗО. Он уверен, что в Тюмени из подозреваемых буквально выбивают признания, хотя они могут быть невиновны.