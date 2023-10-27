У тюменца-лихача изъяли автомобиль за пьяную езду

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Как сообщили в региональной прокуратуре, 31-летнего жителя Ялуторовского района впервые поймали пьяным за рулем в декабре 2022 года. Тогда он был привлечен к административной ответственности.
Из этого случая соответствующие выводы мужчина не сделал и вновь сел пьяным за руль своего Mitsubishi Lancer в сентябре 2023 года. Водитель в очередной раз был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы.
Ялуторовский районный суд назначил мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ, 2 лет и 6 месяцев лишения прав, а иномарка была конфискована в доход государства.
Ранее «Наш Город» рассказал о другом любителе пьяной езды. 46-летний тюменец отправился в колонию-поселение и лишился прав на 6 лет.