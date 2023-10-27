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У тюменца-лихача изъяли автомобиль за пьяную езду

У тюменца-лихача изъяли автомобиль за пьяную езду

27 октября 2023, 07:48
Фото: 1MI
Тюменца дважды останавливали сотрудники ДПС. Оба раза он попался в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 31-летнего жителя Ялуторовского района впервые поймали пьяным за рулем в декабре 2022 года. Тогда он был привлечен к административной ответственности.

Из этого случая соответствующие выводы мужчина не сделал и вновь сел пьяным за руль своего Mitsubishi Lancer в сентябре 2023 года. Водитель в очередной раз был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы.

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Ялуторовский районный суд назначил мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ, 2 лет и 6 месяцев лишения прав, а иномарка была конфискована в доход государства.

Ранее «Наш Город» рассказал о другом любителе пьяной езды. 46-летний тюменец отправился в колонию-поселение и лишился прав на 6 лет.

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#Общество#Тюменская область#Автомобилисты#Автомобили#Пьяная езда#Приговор#Конфискат#Любовь Селезнева
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