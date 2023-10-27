Тюменцы рассказали, хватает ли пенсии на жизнь

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Первая — регулярная индексация пенсий, достаточный рост выплат и низкий уровень предлагаемых зарплат, вторая — состояние здоровья, которое не позволяет работать и третья — это уход за внуками.
«Эти три позиции как раз и являются основанием для того, чтобы пенсионеры оставались на пенсии, получали свои пенсионные выплаты и обеспечивали те потребности, по которым соцопросы были проведены», — заявил Антон Силуанов.
В Тюменской области, по данным регионально отделения социального фонда РФ, средний размер пенсионных выплат составляет 20 тысяч 253 рубля. Однако, по мнению жителей региона, данные выплаты едва могут покрыть необходимые потребности с учетом роста стоимости медикаментов, продуктов, коммунальных услуг и т. д.
«Соседка-бабулька около 15 тысяч получает. 5-6 тысяч уходит только на оплату коммунальных услуг. Другая соседка 14 тысяч получает. Сейчас работают. Всю жизнь обе трудились на фабрике. Как можно прожить на 15 тысяч — неизвестно. На лекарства не хватает — моей маме-пенсионерке выписали на 25 тысяч медикаментов. Уколы только 15 тысяч стоят», — сетуют тюменцы.
И добавляют, что, вероятно, от «большой» пенсии бабушки с протянутой рукой стоят.
«На самом деле, правильно звучит так — только 20 процентов пенсионеров работают официально», — отмечают горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что жительнице Тюмени, проработавшей около 30 лет во флоте назначили пенсию в 10 тысяч рублей. В настоящее время она пытается через суд разобраться в причинах такой мизерной выплаты. 61-летний пенсионер из Тюменской области получает пенсию в размере 22 тысяч рублей, но этой суммы едва хватает на самое необходимое. Зачастую приходится покупать в долг даже одежду.