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Published Сегодня, 06:49

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Тюменцы рассказали о своих пенсиях

Тюменцы рассказали, хватает ли пенсии на жизнь

27 октября 2023, 06:49
Фото: 1MI

Тюменцы рассказали о своих пенсиях

Только 20% пенсионеров в России продолжают работать после выхода на пенсию. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. По словам главы Минфина, пожилые люди не идут работать по трем причинам.

Первая — регулярная индексация пенсий, достаточный рост выплат и низкий уровень предлагаемых зарплат, вторая — состояние здоровья, которое не позволяет работать и третья — это уход за внуками.

«Эти три позиции как раз и являются основанием для того, чтобы пенсионеры оставались на пенсии, получали свои пенсионные выплаты и обеспечивали те потребности, по которым соцопросы были проведены», — заявил Антон Силуанов.

В Тюменской области, по данным регионально отделения социального фонда РФ, средний размер пенсионных выплат составляет 20 тысяч 253 рубля. Однако, по мнению жителей региона, данные выплаты едва могут покрыть необходимые потребности с учетом роста стоимости медикаментов, продуктов, коммунальных услуг и т. д.

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«Соседка-бабулька около 15 тысяч получает. 5-6 тысяч уходит только на оплату коммунальных услуг. Другая соседка 14 тысяч получает. Сейчас работают. Всю жизнь обе трудились на фабрике. Как можно прожить на 15 тысяч — неизвестно. На лекарства не хватает — моей маме-пенсионерке выписали на 25 тысяч медикаментов. Уколы только 15 тысяч стоят», — сетуют тюменцы.

И добавляют, что, вероятно, от «большой» пенсии бабушки с протянутой рукой стоят.

«На самом деле, правильно звучит так — только 20 процентов пенсионеров работают официально», — отмечают горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что жительнице Тюмени, проработавшей около 30 лет во флоте назначили пенсию в 10 тысяч рублей. В настоящее время она пытается через суд разобраться в причинах такой мизерной выплаты. 61-летний пенсионер из Тюменской области получает пенсию в размере 22 тысяч рублей, но этой суммы едва хватает на самое необходимое. Зачастую приходится покупать в долг даже одежду.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Пенсионеры#Выплаты#Пенсия#Расходы
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