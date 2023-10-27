Тюменцы рассказали, хватает ли пенсии на жизнь

Ранее «Наш Город» писал, что жительнице Тюмени, проработавшей около 30 лет во флоте назначили пенсию в 10 тысяч рублей. В настоящее время она пытается через суд разобраться в причинах такой мизерной выплаты. 61-летний пенсионер из Тюменской области получает пенсию в размере 22 тысяч рублей, но этой суммы едва хватает на самое необходимое. Зачастую приходится покупать в долг даже одежду.