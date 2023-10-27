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Тюменцу грозит тюремный срок за оправдание терроризма в интернете

Тюменцу грозит тюремный срок за оправдание терроризма в интернете

27 октября 2023, 05:32
Фото: 1MI
Своим отношением к терроризму и насилию мужчина делился в социальных сетях. Теперь за свои слова он ответит перед судом.

В отношении жителя Тюмени возбуждено уголовное дело за публичное оправдание терроризма. Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, свое мнение он высказывал в социальных сетях.

По версии следствия, мужчина поддерживает радикальные течения, целью которых является децентрализация страны, в том числе путем вооруженного восстания. Помимо этого, подсудимый одобряет идеологию националистических движений и применение насилия по признакам национальности и религиозной принадлежности.

Жителя тюменской «матрешки» осудили по статье за финансирование терроризма
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За «публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет» тюменцу грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее «Наш Город» сообщал, что по делу тюменской ФСБ осудили поджигателя военкомата. Мужчина действовал по указанию неизвестного сотрудника ВСУ.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Терроризм#Интернет#Соцсети#ФСБ#Любовь Селезнева
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