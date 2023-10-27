Тюменцу грозит тюремный срок за оправдание терроризма в интернете

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В отношении жителя Тюмени возбуждено уголовное дело за публичное оправдание терроризма. Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, свое мнение он высказывал в социальных сетях.
По версии следствия, мужчина поддерживает радикальные течения, целью которых является децентрализация страны, в том числе путем вооруженного восстания. Помимо этого, подсудимый одобряет идеологию националистических движений и применение насилия по признакам национальности и религиозной принадлежности.
За «публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет» тюменцу грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее «Наш Город» сообщал, что по делу тюменской ФСБ осудили поджигателя военкомата. Мужчина действовал по указанию неизвестного сотрудника ВСУ.