Тюменцев предупредили об опасностях на «трассе смерти»

Согласно сообщению УГИБДД по Тюменской области, на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск заметно ухудшились погодные условия — прямо сейчас там идет сильный снегопад. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожнее, ехать на безопасной скорости, а при возможности и вовсе ограничить ночные и вечерние поездки по этой трассе.