Тюменцев предупредили об опасностях на «трассе смерти»

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Дорогу из Тюмени нередко называют «трассой смерти» из-за частого количества ДТП на ней. Сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области предупредили тюменцев об опасности на федеральной дороге P-404.
Согласно сообщению УГИБДД по Тюменской области, на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск заметно ухудшились погодные условия — прямо сейчас там идет сильный снегопад. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожнее, ехать на безопасной скорости, а при возможности и вовсе ограничить ночные и вечерние поездки по этой трассе.
Ранее «Наш город» писал о резком похолодании в ночь с пятницы на субботу. Ночью 28 октября температура воздуха может опускаться до -16 градусов, а порывы ветра будут достигать 4-9 метров в секунду.