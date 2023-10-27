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Тюменцев предупредили об опасностях на «трассе смерти»

Тюменцев предупредили об опасностях на «трассе смерти»

27 октября 2023, 15:23
Фото: 1MI
Сотрудники УГИБДД по Тюменской области предупредили водителей о плохих погодных условиях на трассе Тюмень-ХМАО
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ДТП

Дорогу из Тюмени нередко называют «трассой смерти» из-за частого количества ДТП на ней. Сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области предупредили тюменцев об опасности на федеральной дороге P-404.

Согласно сообщению УГИБДД по Тюменской области, на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск заметно ухудшились погодные условия — прямо сейчас там идет сильный снегопад. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожнее, ехать на безопасной скорости, а при возможности и вовсе ограничить ночные и вечерние поездки по этой трассе.

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Ранее «Наш город» писал о резком похолодании в ночь с пятницы на субботу. Ночью 28 октября температура воздуха может опускаться до -16 градусов, а порывы ветра будут достигать 4-9 метров в секунду.

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#Общество#Тюмень#ДТП#Погода#Безопасность#Снегопад#Госавтоинспекция#Скорость#Дмитрий Балобанов
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