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Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Тюменцам предлагают отпраздновать Новый год за 10 миллионов рублей

Тюменцам предлагают отпраздновать Новый год за 10 миллионов рублей

27 октября 2023, 04:12
Фото: Midjourney
В Тюмени открылись продажи новогодних туров для состоятельных жителей региона. Стоимость путевки на неделю на Новый год достигает 10 миллионов рублей.

Именно столько стоит неделя отпуска на новогодних каникулах на берегу Индийского океана — на Сейшельских островах. Немногим дешевле, 8,4 миллиона рублей, придется отдать за путевку на Мальдивы. При этом, вылетать придется на Мальдивские острова из Москвы.

За 2-2,9 миллиона рублей тюменцы смогут провести неделю новогодних каникул в пятизвездочном отеле в Джумейре (Дубай, Объединенные Арабский Эмираты), на Маврикии или в Тайланде, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области недалеко от озера Сингуль (Ялуторовский район) на территории экопарка «Турист» открыли необычный купольный отель. Инвестиции в базу отдыха составили более 12 миллионов рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Каникулы#Новый год#Отпуск#Туристические путевки
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