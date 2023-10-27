Тюменцам предлагают отпраздновать Новый год за 10 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Именно столько стоит неделя отпуска на новогодних каникулах на берегу Индийского океана — на Сейшельских островах. Немногим дешевле, 8,4 миллиона рублей, придется отдать за путевку на Мальдивы. При этом, вылетать придется на Мальдивские острова из Москвы.
За 2-2,9 миллиона рублей тюменцы смогут провести неделю новогодних каникул в пятизвездочном отеле в Джумейре (Дубай, Объединенные Арабский Эмираты), на Маврикии или в Тайланде, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области недалеко от озера Сингуль (Ялуторовский район) на территории экопарка «Турист» открыли необычный купольный отель. Инвестиции в базу отдыха составили более 12 миллионов рублей.