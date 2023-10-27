Тюменцам предлагают отпраздновать Новый год за 10 миллионов рублей

Именно столько стоит неделя отпуска на новогодних каникулах на берегу Индийского океана — на Сейшельских островах. Немногим дешевле, 8,4 миллиона рублей, придется отдать за путевку на Мальдивы. При этом, вылетать придется на Мальдивские острова из Москвы.