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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Тюменский аэропорт перешел на зимнее расписание

Тюменский аэропорт перешел на зимнее расписание

27 октября 2023, 11:30
Фото: 1MI
Аэропорт Рощино переходит на зимнее расписание полетов. Действовать оно будет с 29 октября по 30 марта 2024 года.
Фото: телеграм-канал Аэропорт Рощино

В пресс-службе аэропорта отметили, что в зимний период из Рощино продолжат летать 15 авиакомпаний по 42 направлениям.

«В новом сезоне запланировано выполнение регулярных рейсов по 32 российским направлениям. В зимнем расписании сохраняются все внутренние рейсы, которые осуществлялись в летний период», — сказано в сообщении.

Напомним, в ноябре тюменцы могут улететь в Таиланд прямым рейсом. Авиарейсы в Пухет будут совершаться каждые десять дней.

#Ирина Швецова#Аэропорт Рощино#Рощино#Полеты#Авиарейсы
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