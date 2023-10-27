Тюменский аэропорт перешел на зимнее расписание

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В пресс-службе аэропорта отметили, что в зимний период из Рощино продолжат летать 15 авиакомпаний по 42 направлениям.
«В новом сезоне запланировано выполнение регулярных рейсов по 32 российским направлениям. В зимнем расписании сохраняются все внутренние рейсы, которые осуществлялись в летний период», — сказано в сообщении.
Напомним, в ноябре тюменцы могут улететь в Таиланд прямым рейсом. Авиарейсы в Пухет будут совершаться каждые десять дней.