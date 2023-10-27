Тюменская блогерша Инстасамка примет участие в шоу Павла Воли на ТНТ

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Телезрители смогут увидеть передачу вечером 29 октября. В гости к ведущему Павлу Воле Инстасамка придет вместе с мужем, рэпером MONEYKEN, пишет «АиФ Тюмень».
Напомним, недавно тюменские активисты потребовали повысить возрастной ценз на концерты Дарьи Зотеевой — это настоящее имя певицы. Также общественникам не нравится ее никнейм, который ассоциируется с запрещенной соцсетью.
Кстати, сейчас Инстасамка входит в состав жюри одного из популярных конкурсов молодых талантов. За критику одной из участниц блогершу раскритиковали в сети.