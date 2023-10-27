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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Тюменская блогерша Инстасамка примет участие в шоу Павла Воли на ТНТ

Тюменская блогерша Инстасамка примет участие в шоу Павла Воли на ТНТ

27 октября 2023, 13:51
Фото: скрин с видео "Залетай в тренды"
Блогер и певица Инстасамка из Тюменской области приглашена на воскресную программу ТНТ «Шоу Воли».

Телезрители смогут увидеть передачу вечером 29 октября. В гости к ведущему Павлу Воле Инстасамка придет вместе с мужем, рэпером MONEYKEN, пишет «АиФ Тюмень».

Напомним, недавно тюменские активисты потребовали повысить возрастной ценз на концерты Дарьи Зотеевой — это настоящее имя певицы. Также общественникам не нравится ее никнейм, который ассоциируется с запрещенной соцсетью.

Кстати, сейчас Инстасамка входит в состав жюри одного из популярных конкурсов молодых талантов. За критику одной из участниц блогершу раскритиковали в сети.

#Общество#Ирина Швецова#Звезда#Инстасамка#Блогер
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