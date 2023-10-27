Тюменец ударил соседа ножом за приглашение выпить алкоголь

Как следует из материалов дела, в июне 2023 года компания мужчин распивала алкогольные напитки возле общежития в селе Гилево. Подсудимый проходил мимо и услышал приглашение присоединиться, но ответил отказом. Услышав оскорбления в свой адрес, мужчина сходил домой за ножом и, вернувшись, ударил им соседа в область правого плеча.