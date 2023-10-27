Тюменец ударил соседа ножом за приглашение выпить алкоголь

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
Мировой судья Заводоуковского судебного района Тюменской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении 50-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Как следует из материалов дела, в июне 2023 года компания мужчин распивала алкогольные напитки возле общежития в селе Гилево. Подсудимый проходил мимо и услышал приглашение присоединиться, но ответил отказом. Услышав оскорбления в свой адрес, мужчина сходил домой за ножом и, вернувшись, ударил им соседа в область правого плеча.
В зале суда тюменец признал свою вину и раскаялся, ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.
Ранее «Наш Город» рассказывал о конфликте, произошедшем между соседями из-за громкой музыки. Тюменец хотел попросить сбавить громкость, но получил от хозяина квартиры обувной ложкой по голове.