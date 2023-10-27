Тюменец погиб из-за ошибок сразу нескольких медучреждений

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Сергей Евсеев обращался в Городскую поликлинику №1, Областную клиническую больницу №1 и №2, а также Областную инфекционную клиническую больницу, сообщает NEFT .
По итогам обследований врачи поставили диагноз менингоэнцефалит и положили мужчину в инфекционную больницу. Там больному легче не стало, на протяжении всего времени он жаловался на сильную головную боль и в итоге впал в кому.
После смерти Сергея было проведено вскрытие, в результате которого обнаружилось онкологическое заболевание, а причиной головной боли все это время были метастазы, распространившиеся в мозг.
Тюменский департамент здравоохранения совместно с экспертами проверил документы всех медучреждений, в которые обращался Сергей — в каждом были обнаружены врачебные ошибки. По сообщениям вдовы Сергея, расследование будет длиться долго. Будем созываться экспертная комиссия, которая в дальнейшем и определит, кто в чем виноват.
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