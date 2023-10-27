Тюменец погиб из-за ошибок сразу нескольких медучреждений

Тюменский департамент здравоохранения совместно с экспертами проверил документы всех медучреждений, в которые обращался Сергей — в каждом были обнаружены врачебные ошибки. По сообщениям вдовы Сергея, расследование будет длиться долго. Будем созываться экспертная комиссия, которая в дальнейшем и определит, кто в чем виноват.