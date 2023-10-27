Терёхин сообщил о росте спроса на перевозку наличных и культурных ценностей

Заказы от коммерческих структур, по словам Терехина, поступают в компанию достаточно часто. Нередко клиенты запрашивают и транспортировку специфического оборудования. Один из подобных заказов заключался в транспортировке особо опасного груза, совокупная масса которого составляла 600 килограммов, по маршруту огромной протяженности — из Тюменской области на полуостров Камчатка. Он предназначался для использования в сфере добычи нефти и газа, и, вероятно, планировался к применению в сейсморазведке. Транспортировка была непростой в связи с протяженностью маршрута в 17 тыс. км и необходимостью использования паромной переправы, так как прямого наземного автомобильного сообщения материка с Камчаткой не существует.