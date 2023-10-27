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Терёхин сообщил о росте спроса на перевозку наличных и культурных ценностей

Терёхин сообщил о росте спроса на перевозку наличных и культурных ценностей

27 октября 2023, 18:02
Фото: 1MI
Согласно информации, озвученной Владиславом Терехиным, главой регионального управления специальной связи по Центральному региону (филиал ФГУП «Главный центр специальной связи»), со II квартала этого года в сфере грузоперевозок по России повысился спрос на перевозку наличных и культурных ценностей.

По его мнению, указанная тенденция связана с увеличением числа выставочных и музейных комплексов.

Как пишет 56orb.ru, Терехин сообщил, что такие услуги пользуются повышенным спросом не только в Центральном регионе, но и на территории всей страны.

В интервью с журналистами КП он рассказал, что «Спецсвязь» производит закупки новой специализированной бронетехники для удовлетворения спроса и обеспечения максимальной безопасности.

Помимо этого, значительно выросло количество запросов на транспортировку культурных ценностей: в частности, 2 октября этого года «Спецсвязью» был перевезен цикл произведений Ильи Глазунова «Поле Куликово» из сочинского музея в музей изобразительных искусств Тулы. Терехин подчеркнул, что процесс транспортировки культурных ценностей подразумевает использование специализированного транспорта с функцией поддержки любого температурного режима.

Заказы от коммерческих структур, по словам Терехина, поступают в компанию достаточно часто. Нередко клиенты запрашивают и транспортировку специфического оборудования. Один из подобных заказов заключался в транспортировке особо опасного груза, совокупная масса которого составляла 600 килограммов, по маршруту огромной протяженности — из Тюменской области на полуостров Камчатка. Он предназначался для использования в сфере добычи нефти и газа, и, вероятно, планировался к применению в сейсморазведке. Транспортировка была непростой в связи с протяженностью маршрута в 17 тыс. км и необходимостью использования паромной переправы, так как прямого наземного автомобильного сообщения материка с Камчаткой не существует.

На территории Центрального региона компания в основном занимается транспортировкой специальной корреспонденции и грузов, стандартных и экспресс-отправлений, а также коммерческими грузоперевозками. Заказы по основным (якорным) векторам деятельности, поступающие в региональные управления, различаются в зависимости от конкретного субъекта.

Терехин отметил, что в этом году автопарк компании пополнился большегрузами и бронированными автомобилями, что, в свою очередь, способствовало расширению такого направления, как транспортировка наличных денежных средств и грузоперевозок в целом. По сравнению с прошлогодними показателями выручка «Спецсвязи» тоже выросла, при этом план продаж уже перевыполнен почти на 10%.

В 2024 году объемы грузоперевозок планируют увеличить. Кроме того, в субъектах Центрального региона компания будет работать над развитием новых векторов деятельности, среди которых и транспортировка денежных средств. Продолжатся и мероприятия, направленные на сокращение операционных затрат в компании. «Сохранить нашу команду — сложившийся дружный коллектив», — подчеркнул Терехин в завершение интервью.

#Общество
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