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Суд наказал арестом тюменца за националистические речевки в центре города

Суд наказал арестом тюменца за националистические речевки в центре города

27 октября 2023, 12:48
Фото: 1MI
Пять суток административного ареста получил тюменец за речевки и выкрикивание фраз против мигрантов. Суд посчитал его лозунги — унижающими человеческое достоинство.
Фото: скрин с видео

В пресс-службе судов Тюменской области отметили, что свою вину Александр Б., 1999 года рождения, признал и раскаялся в содеянном. Он заверил судью, что больше таких действий совершать не будет.

Напомним, ситуация, из-за которой наказали молодого человека, произошла в июле этого года у здания «Союза армян Тюменской области». Он и еще несколько парней, прикрывших лица шарфами футбольных болельщиков, громко требовали покинуть город всем мигрантам.

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#Ирина Швецова#Мигранты#Национализм#Межнациональные конфликты
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