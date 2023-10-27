Суд наказал арестом тюменца за националистические речевки в центре города

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В пресс-службе судов Тюменской области отметили, что свою вину Александр Б., 1999 года рождения, признал и раскаялся в содеянном. Он заверил судью, что больше таких действий совершать не будет.
Напомним, ситуация, из-за которой наказали молодого человека, произошла в июле этого года у здания «Союза армян Тюменской области». Он и еще несколько парней, прикрывших лица шарфами футбольных болельщиков, громко требовали покинуть город всем мигрантам.