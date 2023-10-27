Прокуратура проверит центр «Семья» в Тюмени после жалобы подростка на издевательства

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Мать тюменского подростка лишили прав из-за расстройств психики, после чего его отправили в социальный центр «Семья». В социальных сетях ребенок заявил, что над ним там издевались и обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину за помощью. Подросток также заявил, что его мать оболгали и она полностью здорова.
В региональной прокуратуре сообщили, что по факту обращения подростка будет проведена проверка социального центра «Семья». Если слова ребенка подтвердятся, будут приняты меры реагирования.
Ранее «Наш Город» рассказывал, что ребенок смог наладить отношения со сверстниками в центре, но его перевели в детский дом. Это стало для него последней каплей и он сбежал к матери.