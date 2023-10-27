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Прокуратура проверит центр «Семья» в Тюмени после жалобы подростка на издевательства

Прокуратура проверит центр «Семья» в Тюмени после жалобы подростка на издевательства

27 октября 2023, 08:19
Фото: 1MI
Подросток заявляет, что его мать лишена прав незаконно. За помощью он обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
Сюжет
Дети

Мать тюменского подростка лишили прав из-за расстройств психики, после чего его отправили в социальный центр «Семья». В социальных сетях ребенок заявил, что над ним там издевались и обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину за помощью. Подросток также заявил, что его мать оболгали и она полностью здорова.

В региональной прокуратуре сообщили, что по факту обращения подростка будет проведена проверка социального центра «Семья». Если слова ребенка подтвердятся, будут приняты меры реагирования.

Ранее «Наш Город» рассказывал, что ребенок смог наладить отношения со сверстниками в центре, но его перевели в детский дом. Это стало для него последней каплей и он сбежал к матери.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Прокуратура#Подростки#Проверка#Детский дом#Дети-сироты#Любовь Селезнева
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