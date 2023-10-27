Прокуратура проверит центр «Семья» в Тюмени после жалобы подростка на издевательства

Мать тюменского подростка лишили прав из-за расстройств психики, после чего его отправили в социальный центр «Семья». В социальных сетях ребенок заявил, что над ним там издевались и обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину за помощью. Подросток также заявил, что его мать оболгали и она полностью здорова.