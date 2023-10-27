Предприимчивый тюменец продает услугу «Собутыльник»

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Предприимчивый тюменец решил заработать на распитии алкоголя. На одном из сервисов для размещения объявлений он представил услугу «Собутыльник», где предлагает провести потенциальному клиенту теплый и уютный вечер.
В объявлении сказано, что тюменец готов предоставить уютную дачу и баню. Кроме того, он обещает поддержку и моральное расслабление тем, кто придет со своими тяготами.
Житель Тюмени также указал, что стоимость услуги зависит от всех пожеланий. Например, за организацию выездных мероприятий (рыбалки или похода) необходимо будет заплатить от 500 рублей, а за прокат на снегоходах — от 5000.
Ранее «Наш город» писал о том, что в ноябре регион планируют посетить в 3 раза больше туристов. Ноябрь — начало термального сезона, привлекательного для туристов, а Тюменская область — один из самых популярных субъектов.