Пожар в частном доме в Тюменской области унес жизнь женщины

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Сегодня в районе часа ночи в садовом некоммерческом товариществе «Строитель» в Нижнетавдинском районе произошел пожар. Как сообщили в региональном Управлении МЧС, на улице 3-я Садовая загорелся частный жилой дом.
К моменту прибытия пожарных огнем был охвачен и дом, и надворные постройки. Ликвидацией пожара занимались 17 огнеборцев с применением 7 единиц техники.
Воспламенение охватило 95 квадратных метров площади. На месте происшествия было найдено тело женщины. Причина пожара устанавливается.
Ранее «Наш Город» сообщал, что при пожаре в строящемся доме под Тюменью погиб мужчина. Его тело было найдено в ходе тушения огня.