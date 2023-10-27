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Пожар в частном доме в Тюменской области унес жизнь женщины

Пожар в частном доме в Тюменской области унес жизнь женщины

27 октября 2023, 03:24
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Пожар произошел этой ночью. Огонь уничтожил как дом, так и надворные постройки.

Сегодня в районе часа ночи в садовом некоммерческом товариществе «Строитель» в Нижнетавдинском районе произошел пожар. Как сообщили в региональном Управлении МЧС, на улице 3-я Садовая загорелся частный жилой дом.

К моменту прибытия пожарных огнем был охвачен и дом, и надворные постройки. Ликвидацией пожара занимались 17 огнеборцев с применением 7 единиц техники.

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Воспламенение охватило 95 квадратных метров площади. На месте происшествия было найдено тело женщины. Причина пожара устанавливается.

Ранее «Наш Город» сообщал, что при пожаре в строящемся доме под Тюменью погиб мужчина. Его тело было найдено в ходе тушения огня.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Погибшие#Пожар#Пожары#Любовь Селезнева
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