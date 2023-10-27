Перед выборами президента тюменские единороссы получили установки

Посредством онлайн-конкурса «30 лет Конституции России — проверь себя!» партия хочет не только проверить активность избирателей перед президентскими выборами, но также найти новых сторонников и обновить свои базы избирателей. Для участия в конкурсе потребуется всего лишь номер телефона.