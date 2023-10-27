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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Перед выборами президента тюменские единороссы получили установки

Перед выборами президента тюменские единороссы получили установки

27 октября 2023, 15:05
Фото: 1MI
Для привлечения новых людей и обновления базы сторонников партия «Единая Россия» проведет Всероссийский конкурс накануне президентских выборов. Задачей конкурса является решение теста на знание конституции.
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Регионы

Посредством онлайн-конкурса «30 лет Конституции России — проверь себя!» партия хочет не только проверить активность избирателей перед президентскими выборами, но также найти новых сторонников и обновить свои базы избирателей. Для участия в конкурсе потребуется всего лишь номер телефона.

Партии поручили популяризировать конкурс во всех регионах России — директивы уже получили представители партии в Пермском крае и в ХМАО-Югре. По планам единороссов, вовлеченные в конкурс граждане с активной гражданской позицией в будущем смогут принять участие в президентской компании.

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Ранее «Наш город» писал о том, что единороссы из гордумы Тюмени могут попасть в «черный» список партии. Причиной является их непослушание администрации президента.

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#Общество#Тюмень#Регионы#Тюменская область#Конкурс#Выборы#Единая Россия#Конституция#Избиратели#Дмитрий Балобанов
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