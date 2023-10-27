Перед выборами президента тюменские единороссы получили установки

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Посредством онлайн-конкурса «30 лет Конституции России — проверь себя!» партия хочет не только проверить активность избирателей перед президентскими выборами, но также найти новых сторонников и обновить свои базы избирателей. Для участия в конкурсе потребуется всего лишь номер телефона.
Партии поручили популяризировать конкурс во всех регионах России — директивы уже получили представители партии в Пермском крае и в ХМАО-Югре. По планам единороссов, вовлеченные в конкурс граждане с активной гражданской позицией в будущем смогут принять участие в президентской компании.
Ранее «Наш город» писал о том, что единороссы из гордумы Тюмени могут попасть в «черный» список партии. Причиной является их непослушание администрации президента.