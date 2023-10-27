Лауреатам номинаций XX Премии Рунета вручат специальные награды

В этом году заявки от номинантов принимаются по 6 основным и 8 специальным номинациям. Среди основных номинаций организаторами предлагаются такие, как «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», а также «СМИ и массовые коммуникации».