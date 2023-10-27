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Лауреатам номинаций XX Премии Рунета вручат специальные награды

Лауреатам номинаций XX Премии Рунета вручат специальные награды

27 октября 2023, 19:47
Фото: РАЭК
На площадке ТАСС состоялась конференция с участием организаторов и партнеров одной из самых престижных отраслевых наград — XX Премии Рунета, которые подробно рассказали о том, как пройдет мероприятие.

Организованный Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) конкурс состоится при поддержке Минцифры РФ, АНО «Цифровая экономика», а также Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Сделавшие существенный вклад в развитие российской интернет-отрасли в 2022–2023 гг. компании уже могут зарегистрироваться на официальном сайте события и пополнить списки номинантов премии.

Согласно информации, озвученной директором РАЭК Сергеем Гребенниковым, в 2023 году Премию Рунета будут вручать в юбилейный, двадцатый раз. За годы существования проекта произошла колоссальная трансформация Рунета. Ежегодно организаторы наблюдают за ключевыми сотрудниками компаний, получающими на сцене своего рода интернет-оскар — RU-статуэтку. Эти люди — представители компаний отечественного цифрового контура — создают цифровое будущее России, наполненное здоровой конкуренцией. Об этом пишет properm.ru.

В числе прочего директор РАЭК напомнил о продлении до 28 ноября приема заявок от компаний, желающих принять участие в престижной Премии Рунета.

В этом году заявки от номинантов принимаются по 6 основным и 8 специальным номинациям. Среди основных номинаций организаторами предлагаются такие, как «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», а также «СМИ и массовые коммуникации».

Из специальных направлений заявки принимаются в категориях: «Подкасты и цифровой контент», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культурные проекты в Сети», «Цифровая экономика», «Социальные и благотворительные проекты», «Детский Рунет», «Информационная безопасность» и в номинации «За вклад в развитие национальных доменов».

В ходе народного голосования, которое согласно традиции состоится в рамках премии, пользователи будут выбирать блогера года — самую влиятельную персону российского интернет-сегмента, сделавшую весомый вклад в развитие Рунета. Дополнить именем своего кумира список блогеров-номинантов можно с 27 октября.

В перечне значимых нововведений 2023 года следует упомянуть и учреждение специальной награды. Оргкомитет премии представит топ-10 персон Рунета и топ-10 организаций, которые сделали наиболее значимый вклад в модернизацию отечественной интернет-индустрии за последние двадцать лет.

Информационным партнером премии Рунета по традиции стал медиахолдинг 1MI.

#Общество
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