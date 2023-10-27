КМСП: После повышения ключевой ставки три льготные программы для бизнеса сохранят

Программа кредитования высокотехнологичного малого и среднего бизнеса реализуется в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO». Она предусматривает предоставление до 500 миллионов рублей по льготной ставке 3% годовых. Участники программы должны соответствовать определенным критериям. Важно, чтобы это был бизнес в одной из 16 приоритетных отраслей, компании должны относиться к субъектам МСП, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей со среднегодовым приростом не менее 12%, а также права на результаты интеллектуальной деятельности.