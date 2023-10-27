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КМСП: После повышения ключевой ставки три льготные программы для бизнеса сохранят

КМСП: После повышения ключевой ставки три льготные программы для бизнеса сохранят

27 октября 2023, 15:56
Ставки по совмещенной программе льготного инвестиционного кредитования «ПСК+1764» для малого и среднего бизнеса не изменятся после повышения ключевой ставки. Они останутся на уровне до 9% для малых и микропредприятий и до 7,5% для среднего бизнеса.

Об этом сообщили в Корпорации МСП, которая является оператором этой программы.

Также стало известно, что ставка 3% годовых по льготной правительственной программе кредитования высокотехнологичных инновационных компаний остается неизменной. Без изменений остаются и условия программы Минэкономразвития РФ «1764».

Льготная программа инвестиционного кредитования «ПСК+1764» осуществляется совместно с Минэкономразвития РФ, Банком России и Корпорацией МСП. Ставки по ней составляют 7,5% для среднего бизнеса и 9% для малых и микропредприятий. Льготные ставки действуют в течение 5 лет, а общий срок погашения кредита равен 10 годам. Приоритетные отрасли, выбранные для этой программы, включают обрабатывающее производство, переработку сельхозпродукции, логистику (для Дальнего Востока и Кавказа) и гостиничный бизнес, а также профессиональную, научную и техническую деятельность.

Программа кредитования высокотехнологичного малого и среднего бизнеса реализуется в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO». Она предусматривает предоставление до 500 миллионов рублей по льготной ставке 3% годовых. Участники программы должны соответствовать определенным критериям. Важно, чтобы это был бизнес в одной из 16 приоритетных отраслей, компании должны относиться к субъектам МСП, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей со среднегодовым приростом не менее 12%, а также права на результаты интеллектуальной деятельности.

По льготной программе «1764» ставка составляет: ключевая ставка плюс 2,75%, но не более 12,25% при ключевой ставке до 13%. Для малых предприятий — не более 15%, а для средних предприятий — не более 13,5% при ключевой ставке, равной или выше 13%.

Льготные программы кредитования реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Инициатором проекта является президент Владимир Путин, а его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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