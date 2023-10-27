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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Как убрать синяки под глазами: советы эксперта

27 октября 2023, 10:32
Появление темных кругов под глазами может быть вызвано несколькими причинами, такими как недостаток сна, стресс или переутомление. С возрастом даже одна бессонная ночь может привести к появлению этих темных кругов. Косметический химик Елена Николаева рассказала, как избавиться от них.

В первую очередь, нужно восстановить нормальный режим сна. Затем можно использовать средства с легкими текстурами, например, гели, крем-гели, ламеллярные эмульсии. Также можно попробовать комбучку — продукт ферментации черного чая или сарсапогенин, пишет Pravda.Ru.

Если у вас есть отечность вместе с темными кругами, то можно усилить микроциркуляцию с помощью средств, содержащих кофеин, зеленый чай или рутин. Витамины группы B помогут укрепить сосуды и бороться со старением и тонкостью кожи, а витамины группы K увлажняют и осветляют темные круги.

Один из факторов появления синяков — это физиологические изменения, связанные с возрастом. В области глаз у тонкой кожи мало подкожно-жировой клетчатки, из-за чего просвечивается сеть сосудов, придавая темный или синий оттенок.

Если причина темных кругов — пигментация, то помочь может косметика с солодкой, витамином С, ниацинамидом и иногда ретинолом и его аналогами.

Массаж лица может быть вредным для кожи вокруг глаз, если его делать слишком интенсивно. Кожа в этой области очень тонкая и имеет меньше сальных желез, которые создают естественную защиту. Перебор с массажем может вызвать растяжки, синяки от поврежденных капилляров и микротрещины. Использование пищевых растительных масел, таких как оливковое или кокосовое, в этой зоне также может привести к обезвоживанию и сухости кожи.

Важно хранить все средства для ухода за кожей в области глаз в холодильнике, так как охлаждение усиливает их действие. Утром можно использовать средства-роллеры, которые имеют холодный металлический наконечник и массируют кожу века. Наносить крем лучше только по орбитальной кости с легкими и аппликативными движениями, чтобы не растягивать кожу.

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