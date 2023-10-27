Как убрать синяки под глазами: советы эксперта

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В первую очередь, нужно восстановить нормальный режим сна. Затем можно использовать средства с легкими текстурами, например, гели, крем-гели, ламеллярные эмульсии. Также можно попробовать комбучку — продукт ферментации черного чая или сарсапогенин, пишет Pravda.Ru.
Если у вас есть отечность вместе с темными кругами, то можно усилить микроциркуляцию с помощью средств, содержащих кофеин, зеленый чай или рутин. Витамины группы B помогут укрепить сосуды и бороться со старением и тонкостью кожи, а витамины группы K увлажняют и осветляют темные круги.
Один из факторов появления синяков — это физиологические изменения, связанные с возрастом. В области глаз у тонкой кожи мало подкожно-жировой клетчатки, из-за чего просвечивается сеть сосудов, придавая темный или синий оттенок.
Если причина темных кругов — пигментация, то помочь может косметика с солодкой, витамином С, ниацинамидом и иногда ретинолом и его аналогами.
Массаж лица может быть вредным для кожи вокруг глаз, если его делать слишком интенсивно. Кожа в этой области очень тонкая и имеет меньше сальных желез, которые создают естественную защиту. Перебор с массажем может вызвать растяжки, синяки от поврежденных капилляров и микротрещины. Использование пищевых растительных масел, таких как оливковое или кокосовое, в этой зоне также может привести к обезвоживанию и сухости кожи.
Важно хранить все средства для ухода за кожей в области глаз в холодильнике, так как охлаждение усиливает их действие. Утром можно использовать средства-роллеры, которые имеют холодный металлический наконечник и массируют кожу века. Наносить крем лучше только по орбитальной кости с легкими и аппликативными движениями, чтобы не растягивать кожу.