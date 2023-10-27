Как убрать синяки под глазами: советы эксперта

Массаж лица может быть вредным для кожи вокруг глаз, если его делать слишком интенсивно. Кожа в этой области очень тонкая и имеет меньше сальных желез, которые создают естественную защиту. Перебор с массажем может вызвать растяжки, синяки от поврежденных капилляров и микротрещины. Использование пищевых растительных масел, таких как оливковое или кокосовое, в этой зоне также может привести к обезвоживанию и сухости кожи.