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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Итоги дня в Тюмени: дефицит кадров, ветеран СВО уходит в Югру, школьница стала мамой

Итоги дня в Тюмени: дефицит кадров, ветеран СВО уходит в Югру, школьница стала мамой

27 октября 2023, 14:54
Фото: 1MI
Дайджест событий за 27 октября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Тюменские компании остро нуждаются в водителях и продажниках

Работодатели Тюменской области испытывают большую потребность в продавцах, менеджерах по продажам и водителях. Спрос на них ярко подтверждают открытые вакансии — по тысяче на каждую специальность.

«Представители данных профессий требуется практически везде. Кроме того, высокий уровень спроса на продавцов обусловлен большой текучестью кадров в данной сфере», — пояснили эксперты.
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Тюменская школьница стала мамой в 16 лет

С начала года молодыми мамами стали 80 несовершеннолетних тюменок. Самой младшей из низ — 16 лет.

Однако рекорд остается за 14-летней школьницей, родившей первенца в прошлом году.

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Ветеран СВО из Тюмени вернется на передовую через ХМАО

Житель Тюменской области отслужил по контракту в СВО и решил вернуться на передовую. Но условия, которые ему предложили местные власти, бойца не устроили. Более того, ему было отказано даже в региональных выплатах. Устав доказывать чиновникам свою правоту, он сдал свое удостоверение участника специальной военной операции. Говорит заработает его еще раз, но уже по контракту, который он заключит в ХМАО — там условия более гибкие.

«Не должно быть у нас ценза оседлости, в ХМАО они сделали проще, там без разницы, где ты прописан, они справедливо считают, что все — граждане РФ. У нас считают что есть отдельно граждане Тюменской области и ряд условия для получения выплат намного шире. Поэтому в ХМАО все получают выплаты, там все организовано, а у нас вот так», — прокомментировал ситуацию общественник Алексей Савоськин.
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В Тюменской области вырастет оплата за детский сад

Во всех городах Тюменской области поднимут ежемесячную плату за детский сад. Соответствующий документ уже подготовил региональный департамент образования.

«В Тюмени плата за посещение группы кратковременного пребывания составит 1 600 рублей, полного и продленного дня — 3 900 рублей, круглосуточного пребывания — 4 300 рублей», — сказано в проекте.

Повышение цен на детсады вызвано ростом потребительских цен. Когда начнут действовать новые тарифы на детские учреждения пока неизвестно.

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В Тюмени расширят один тракт, другой — оставят с пробками

Не смотря на то что Старотобольский тракт постоянно стоит в пробках, расширять его не будут. Реконструкция этой дороги в планы тюменских властей пока не входит.

Зато в разработке уже находится проект по реконструкции Салаирского тракта. На участке, где находятся популярные базы отдыха дорогу расширят до четырех полос.

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