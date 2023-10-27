Итоги дня в Тюмени: дефицит кадров, ветеран СВО уходит в Югру, школьница стала мамой

Житель Тюменской области отслужил по контракту в СВО и решил вернуться на передовую. Но условия, которые ему предложили местные власти, бойца не устроили. Более того, ему было отказано даже в региональных выплатах. Устав доказывать чиновникам свою правоту, он сдал свое удостоверение участника специальной военной операции. Говорит заработает его еще раз, но уже по контракту, который он заключит в ХМАО — там условия более гибкие.