nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

За год тюменцы взяли почти вдвое больше ипотечных кредитов

Ипотечный бум: за год тюменцы взяли почти вдвое больше кредитов на жилье

27 октября 2023, 10:29
Фото: 1MI

За год тюменцы взяли почти вдвое больше ипотечных кредитов

Тюменская область заняла 5 место в рейтинге банка ДОМ.РФ по спросу на новостройки. За еще не оконченный год жители региона взяли ипотечные кредиты на общую сумму в 7,5 млрд рублей. Спрос на новостройки вырос в 1,7 раза.

В рейтинге, составленном банком ДОМ.РФ Тюменская область уступила Москве, Подмосковью, Краснодарскому краю и Санкт-Петербургу. На этих территориях сумма кредитов составила 42, 18, 9 и 8 млрд рублей соответственно.

За период с января по октябрь 2023 года жителям области одобрили ипотечные кредиты на 7,5 млрд рублей — это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В топ-10 регионов также вошли Новосибирская область, Приморский край, Ленинградская область, Свердловская область и республика Татарстан.

33-летний тюменец склонял несовершеннолетнюю девочку к интиму через соцсети
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы начали массово скупать ипотечные квартиры. Эксперты утверждают, что это позволит существенно сэкономить их бюджет.

Читайте также:
Жители Тюмени скупают долги по ипотечным квартирамВ Тюменской области общий объем ипотеки вырос на 78 млрд рублейТюменцы побили рекорд по автокредитам
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Кредиты#Ипотека#Новостройки тюмени#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22