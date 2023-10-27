Ипотечный бум: за год тюменцы взяли почти вдвое больше кредитов на жилье

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В рейтинге, составленном банком ДОМ.РФ Тюменская область уступила Москве, Подмосковью, Краснодарскому краю и Санкт-Петербургу. На этих территориях сумма кредитов составила 42, 18, 9 и 8 млрд рублей соответственно.
За период с января по октябрь 2023 года жителям области одобрили ипотечные кредиты на 7,5 млрд рублей — это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В топ-10 регионов также вошли Новосибирская область, Приморский край, Ленинградская область, Свердловская область и республика Татарстан.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы начали массово скупать ипотечные квартиры. Эксперты утверждают, что это позволит существенно сэкономить их бюджет.