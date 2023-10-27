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Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы

Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы

27 октября 2023, 09:13
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в предстоящие выходные ударят 15-градусные морозы. До -12…-15 температура воздуха опустится в ночные часы уже предстоящей ночью. Такие же заморозки ожидаются в ночь с субботы на воскресенье. Днем в субботу и воскресенье, 28 и 29 октября, термометры покажут 0…-5.

В Тюмени 28 октября синоптики обещают небольшой снег в течение дня, восточный ветер до 2,2 м/с. В утренние часы термометры покажут -4…-8, днем температура воздуха составит -2…-4, в темное время суток ожидается -6…-7.

В воскресенье, 29 октября, в областной столице немного потеплеет — утром термометры покажут -5…-7, к обеду ожидается -2…-4. Такая же температура воздуха, до -4, сохранится и в темное время суток. В течение дня вероятны осадки в виде снега, восточный ветер до 5,3 м/с.

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В Тобольске 28 октября в предстоящие выходные ожидается небольшой снег, восточный ветер до 3,3 м/с. В субботу максимальная дневная температура воздуха составит -2…-6, ночная -6…-7. В воскресенье, 29 октября, термометры в утренние часы покажут -5…-7, к обеду потеплеет до -3…-4. В вечерние и ночные часы ожидается -5…-6.

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В Ялуторовске в субботу, 28 октября, в течение дня ожидается небольшой снег, переменная облачность, восточный ветер 2,7-3,2 м/с. Утром температура воздуха составит -5…-9, днем потеплеет до -3…-5. В ночи столбики термометров опустятся до -6…-7.

В воскресенье, 29 октября, ожидается небольшой снег, восточный ветер до 5,8 м/с. В утренние часы температура воздуха составит -4…-7, днем столбики термометров поднимутся до -2…-3. В вечерние и ночные часы ожидается -2….-3.

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В Заводоуковске 28 октября синоптики обещают в течение дня снег, восточный ветер до 3,4 м/с. Утром температура воздуха составит -6…-10, в дневные часы термометры покажут -2….-5. В вечерние и ночные часы ожидается -7…-8.

В воскресенье, 29 октября, в Заводоуковске потеплеет до -2…-3. Правда, утром столбики термометров покажут -4…-7. На протяжении дня, по прогнозам синоптиков, будет идти снег, скорость восточного ветра составит 5,4 м/с.

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В Ишиме 28 октября синоптики обещают снег, переменную облачность, юго-западный ветер с переходом на восточный до 2,2 м/с. Утром температура воздуха составит -3…-7, к полудню потеплеет до -1…-4. В ночные часы термометры покажут -7…-8.

29 октября осадки в виде снега продолжатся, но потеплеет. Утром столбики термометров покажут -2…-7, к полудню потеплеет до -1…-2. В темное время суток ожидается -2…-3. На протяжении дня будет дуть ветер восточного направления со скоростью до 5,5 м/с.

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