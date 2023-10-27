Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы

На юге Тюменской области в предстоящие выходные ударят 15-градусные морозы. До -12…-15 температура воздуха опустится в ночные часы уже предстоящей ночью. Такие же заморозки ожидаются в ночь с субботы на воскресенье. Днем в субботу и воскресенье, 28 и 29 октября, термометры покажут 0…-5.

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