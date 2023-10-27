Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Тюменка Валентина Чаплыгина продает на маркетплейсе Wildberries пищевые добавки. Однако американская корпорация Nature's Sunshine (Нэйчерс Саншайн Продактс, Инк.) обратила внимание на то, что логотип ее продукции уж очень схож с тем, на которые у компании оформлено авторское право.
А потому сотрудникам зарубежной корпорации пришлось обратиться в арбитражный суд Тюменской области с заявлением и требованием взыскать с тюменки компенсацию за использование товарного знака Nature's Sunshine.
«По данным корпорации, предпринимательница использует обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками Компании. Через суд Nature's Sunshine требует выплатить компенсацию в размере 60 тысяч рублей и изъять контрафактную продукцию», — объяснили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Теперь для того, чтобы разобраться в том, насколько объективно требование американцев, сторонам конфликта нужно подготовить необходимые документы и доказательства владения правом на товарный знак.
Отметим, что Nature's Sunshine на рынке с 1972 года и продаёт биологически активные добавки и витамины. Тюменка же занимается примерно такой же деятельностью, но в меньших масштабах — она продает лекарственные препараты из трав.
Тюменская компания «Дружба-Нива» подала иск на банкротство известного производителя «Исетское Молоко». Поводом для заявления стали долго компании-ответчика. Конкретная сумма иска пока не сообщается.
Однако «Наш город» выяснил, что на данный момент компания «Исетское Молоко» задолжала по общему показателю 55 млн рублей. В 2022 году организация получила большой убыток в размере 27 млн. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, руководителем компании числится Игорь Гультяев. Также известно, что у молочников имеется кредиторская задолженность в 127 миллионов рублей. Хотя выручка компании в 2022 году составила 527 миллионов рублей.
В 2023 году в судах Тюменской области эта компания уже 24 раза выступала в качестве ответчика, общая сумма исков составила 82,6 миллиона рублей.
При том «Дружба-Нива», которой руководит Алексей Шишканов, получила в прошлом году меньшую выручку — 67 млн рублей. Но чистая прибыль составила 253 млн рублей, при том, что эта сумма на 99% меньше прошлогоднего показателя. За все время существования «Дружба-Нива» лишь трижды выступала в суде ответчиком и 5 раз истцом.
Иск на 16 миллионов к обществу с ограниченной ответственностью «РеТИз» предъявили не за разовую ошибку, а по 222 нарушениям. С заявлением в суд обратился заказчик, заключивший с компанией госконтракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Выходит, что каждый срыв обходится подрядчику примерно в 72 тысяч рублей.
Отметим, что истцом в деле выступает государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление автомобильных дорог».
«Принимая во внимание, что требование Управления о добровольной уплате штрафных санкций, начисленных в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, оставлено без удовлетворения, Управление вынуждено обратится в суд с требованиями о взыскании с перевозчика штрафных санкций в размере 16 051 945,97 рублей», — указано в материалах дела.
Эта сумма может серьезно ударить по компании-ответчику, так как за 2022 год она получила выручку всего в 24 млн рублей, а чистая прибыль говорит о том, что компания работала в убыток, этот показатель равняется -19 млн рублей, что на 650% хуже прошлогоднего результата. Также у «РеТИза» имеется кредиторская задолженность в 37 миллионов рублей.