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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В Арбитражном суде Тюмени в октябре рассмотрели ряд резонансных дел.

Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн

27 октября 2023, 06:22
Фото: Midjourney
В Арбитражном суде Тюмени в октябре рассмотрели ряд резонансных дел.

В арбитражном суде Тюменской области в октябре рассмотрели ряд резонансных дел

Разбираемся в самых интригующих делах уходящего месяца. А октябре американская компания встала на защиту прав своего товарного знака, который также могла использовать тюменская бизнес-леди. Также с двух тюменских компаний через суд пытаются взыскать миллионы рублей.
Сюжет
Суд

Суд за права американцев

Тюменка Валентина Чаплыгина продает на маркетплейсе Wildberries пищевые добавки. Однако американская корпорация Nature's Sunshine (Нэйчерс Саншайн Продактс, Инк.) обратила внимание на то, что логотип ее продукции уж очень схож с тем, на которые у компании оформлено авторское право.

А потому сотрудникам зарубежной корпорации пришлось обратиться в арбитражный суд Тюменской области с заявлением и требованием взыскать с тюменки компенсацию за использование товарного знака Nature's Sunshine.

«По данным корпорации, предпринимательница использует обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками Компании. Через суд Nature's Sunshine требует выплатить компенсацию в размере 60 тысяч рублей и изъять контрафактную продукцию», — объяснили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Теперь для того, чтобы разобраться в том, насколько объективно требование американцев, сторонам конфликта нужно подготовить необходимые документы и доказательства владения правом на товарный знак.

Отметим, что Nature's Sunshine на рынке с 1972 года и продаёт биологически активные добавки и витамины. Тюменка же занимается примерно такой же деятельностью, но в меньших масштабах — она продает лекарственные препараты из трав.

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Невеселые молочники

Тюменская компания «Дружба-Нива» подала иск на банкротство известного производителя «Исетское Молоко». Поводом для заявления стали долго компании-ответчика. Конкретная сумма иска пока не сообщается.

Однако «Наш город» выяснил, что на данный момент компания «Исетское Молоко» задолжала по общему показателю 55 млн рублей. В 2022 году организация получила большой убыток в размере 27 млн. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, руководителем компании числится Игорь Гультяев. Также известно, что у молочников имеется кредиторская задолженность в 127 миллионов рублей. Хотя выручка компании в 2022 году составила 527 миллионов рублей.

В 2023 году в судах Тюменской области эта компания уже 24 раза выступала в качестве ответчика, общая сумма исков составила 82,6 миллиона рублей.

При том «Дружба-Нива», которой руководит Алексей Шишканов, получила в прошлом году меньшую выручку — 67 млн рублей. Но чистая прибыль составила 253 млн рублей, при том, что эта сумма на 99% меньше прошлогоднего показателя. За все время существования «Дружба-Нива» лишь трижды выступала в суде ответчиком и 5 раз истцом.

16 миллионов за срыв рейса

Иск на 16 миллионов к обществу с ограниченной ответственностью «РеТИз» предъявили не за разовую ошибку, а по 222 нарушениям. С заявлением в суд обратился заказчик, заключивший с компанией госконтракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Выходит, что каждый срыв обходится подрядчику примерно в 72 тысяч рублей.

Отметим, что истцом в деле выступает государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление автомобильных дорог».

«Принимая во внимание, что требование Управления о добровольной уплате штрафных санкций, начисленных в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, оставлено без удовлетворения, Управление вынуждено обратится в суд с требованиями о взыскании с перевозчика штрафных санкций в размере 16 051 945,97 рублей», — указано в материалах дела.

Эта сумма может серьезно ударить по компании-ответчику, так как за 2022 год она получила выручку всего в 24 млн рублей, а чистая прибыль говорит о том, что компания работала в убыток, этот показатель равняется -19 млн рублей, что на 650% хуже прошлогоднего результата. Также у «РеТИза» имеется кредиторская задолженность в 37 миллионов рублей.

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