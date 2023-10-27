Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн

Эта сумма может серьезно ударить по компании-ответчику, так как за 2022 год она получила выручку всего в 24 млн рублей, а чистая прибыль говорит о том, что компания работала в убыток, этот показатель равняется -19 млн рублей, что на 650% хуже прошлогоднего результата. Также у «РеТИза» имеется кредиторская задолженность в 37 миллионов рублей.