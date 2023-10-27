Аферисты оставили пожилую тюменку без дома и денег

Женщине сообщили, что недвижимость можно сохранить, но для этого нужно действовать по определенной схеме. Для начала, жилье нужно выставить на продажу. Пенсионерка утверждает, что была сильно напугана, поэтому делала все, о чем просят мошенники. Ей дали контактные данные, куда надо позвонить, чтобы продать жилье в срочном порядке и уже через 15 минут к ней приехали риэлторы.