Аферисты оставили пожилую тюменку без дома и денег

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
Modified Сегодня, 02:39
Updated Сегодня, 02:39
Мария Лазарева — пенсионерка из Тюмени. Женщина осталась без денег и жилья всего за месяц, а поспособствовали этому мошенники. Аферисты убедили ее взять кредиты, перевести деньги на предоставленный ими счет, а затем лишили недвижимости.
Схема обмана была обычной: вечером 7 июля тюменке позвонили на телефон, представились сотрудниками Банка России и сообщили, что кто-то пытается оформить кредит по ее доверенности, а чтобы спасти деньги, нужно в срочном порядке сделать встречную заявку по кредиту.
«Мне говорит некий Науменко, что надо прийти в банк ВТБ, посмотреть, ведут ли себя сотрудники как-то подозрительно, обсуждают ли что-то. Потом говорит: „Возьмете потребительский кредит, сколько дадут“. Науменко сказал, если будут спрашивать, то скажите, что на ремонт дома. Дали 350 тысяч. Дали легко! Еще в придачу добавили кредитную карту», — рассказала Мария журналистам «72.ru».
Затем пенсионерку заставили взять еще два кредита. Под удаленным контролем аферистов она получила на руки 750 тысяч рублей. Чтобы все выглядело максимально убедительно, женщине в социальных сетях присылали документы, якобы заверенные главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Все деньги пенсионерка перевела мошенникам, а чтобы ей было удобнее передвигаться, они даже заказывали ей такси.
С женщиной общался даже сам «заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев», который убедил ее никому не рассказывать о происходящем, а в случае чего угрожал арестом на 15 суток. На деньгах мошенники не остановились и взялись за дом пенсионерки.
Как только тюменка перевела деньги, ей поступил еще звонок.
«Ваш дом стоит на продаже, говорит мне по телефону. Я дом не продаю. И он мне сбрасывает в „Одноклассниках“ фотографию моей улицы, где стоит мой дом. Будто сделанная из машины. Я расстроилась, потому что это у меня единственное жилье. Как я могу остаться без него?», — делится пенсионерка.
Женщине сообщили, что недвижимость можно сохранить, но для этого нужно действовать по определенной схеме. Для начала, жилье нужно выставить на продажу. Пенсионерка утверждает, что была сильно напугана, поэтому делала все, о чем просят мошенники. Ей дали контактные данные, куда надо позвонить, чтобы продать жилье в срочном порядке и уже через 15 минут к ней приехали риэлторы.
Они оценили дом с участком в 2.5 миллиона рублей, нашли покупательницу и оформили сделку. Женщина получила деньги за дом, но вскоре с ними рассталась: на телефон поступил еще один звонок.
«29 июля я эти деньги отправила по частям на разные счета. Пришла домой и стала звонить представителям Центробанка. Никто не стал мне отвечать. В „Одноклассниках“ меня заблокировали. Тогда сообразила, что что-то сделала не то. Часа два пыталась с ними связаться. Это было бесполезно», — рассказывает пенсионерка.
Женщина отправилась в полицию и написала заявление, уголовное дело возбудили этим же летом, но пока процесс не сдвинулся с мертвой точки. Сейчас пенсионерка не знает, что ей делать: она осталась без денег, жилья и пьет успокоительные.