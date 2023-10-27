«Аэрофлот» будет самостоятельно проводить ремонт стоек шасси

В этом году «Аэрофлот Техникс» первым в стране приступил к замене стоек шасси на самолетах Airbus A330 и Boeing 777. В будущем «Аэрофлот Техникс» намерен продолжить работу над расширением допусков на ремонт стоек шасси для других типов самолетов.