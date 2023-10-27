nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

«Аэрофлот» будет самостоятельно проводить ремонт стоек шасси

«Аэрофлот» будет самостоятельно проводить ремонт стоек шасси

27 октября 2023, 10:50
Фото: ПАО "Аэрофлот"
Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов «Аэрофлот Техникс» получил разрешение от Росавиации на создание цеха по ремонту стоек шасси для самолетов семейства Airbus A320. Компания его открыла на базе собственных ангарных комплексов в аэропорту Шереметьево.

Как сообщает rostovgazeta.ru, Росавиация проверила работу подразделений, компетенции сотрудников, внутренние нормативные документы организации, производственные, складские и офисные помещения. «Аэрофлот Техникс» полностью подтвердил соответствие требованиям регулятора.

Ранее провайдер выполнял замену передней и основных стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320. Теперь же он будет выполнять их полное техническое обслуживание.

Согласно требованиям, плановая детальная инспекция стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320 выполняется раз в 10-12 лет или каждые 20 тысяч летных циклов.

«Аэрофлот» располагает самым крупным в России парком самолетов семейства Airbus A320. Цех по ремонту стоек шасси позволит полностью обеспечить потребности авиакомпаний группы «Аэрофлот».

В этом году «Аэрофлот Техникс» первым в стране приступил к замене стоек шасси на самолетах Airbus A330 и Boeing 777. В будущем «Аэрофлот Техникс» намерен продолжить работу над расширением допусков на ремонт стоек шасси для других типов самолетов.

Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22