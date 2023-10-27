«Аэрофлот» будет самостоятельно проводить ремонт стоек шасси

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Как сообщает rostovgazeta.ru, Росавиация проверила работу подразделений, компетенции сотрудников, внутренние нормативные документы организации, производственные, складские и офисные помещения. «Аэрофлот Техникс» полностью подтвердил соответствие требованиям регулятора.
Ранее провайдер выполнял замену передней и основных стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320. Теперь же он будет выполнять их полное техническое обслуживание.
Согласно требованиям, плановая детальная инспекция стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320 выполняется раз в 10-12 лет или каждые 20 тысяч летных циклов.
«Аэрофлот» располагает самым крупным в России парком самолетов семейства Airbus A320. Цех по ремонту стоек шасси позволит полностью обеспечить потребности авиакомпаний группы «Аэрофлот».
В этом году «Аэрофлот Техникс» первым в стране приступил к замене стоек шасси на самолетах Airbus A330 и Boeing 777. В будущем «Аэрофлот Техникс» намерен продолжить работу над расширением допусков на ремонт стоек шасси для других типов самолетов.