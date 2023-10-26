«Я опасаюсь за жизнь!»: подросток об издевательствах в социальном центре в Тюмени

Во время проживания с матерью ребенок гулял на улице, виделся с родственниками и знакомыми, играл с ровесниками на площадке, пока его жизнь неожиданно не изменила направление. Мать подростка лишилась родительских прав из-за заключения судмедэксперта, наблюдавшего у нее симптомы психического расстройства. После этого мальчик был отправлен в социальный центр Тюменской области «Семья».