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Posted Вчера, 12:15

Published Вчера, 12:15

Modified Вчера, 12:34

Updated Вчера, 12:34

Тюменский подросток пожаловался Бастрыкину на издевательства в социальном центре

«Я опасаюсь за жизнь!»: подросток об издевательствах в социальном центре в Тюмени

26 октября 2023, 12:15
Фото: 1MI

Тюменский подросток пожаловался Бастрыкину на издевательства в социальном центре

Тюменский подросток сбежал из регионального центра «Семья», куда был отправлен после лишения родительских прав матери. В своих социальных сетях он обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, рассказав об издевательствах и заявив, что его мать оклеветали.
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Дети

Во время проживания с матерью ребенок гулял на улице, виделся с родственниками и знакомыми, играл с ровесниками на площадке, пока его жизнь неожиданно не изменила направление. Мать подростка лишилась родительских прав из-за заключения судмедэксперта, наблюдавшего у нее симптомы психического расстройства. После этого мальчик был отправлен в социальный центр Тюменской области «Семья».

Над ребенком постоянно издевались: курили в его комнате, показывали гениталии, выкидывали одеяло в туалет и постоянно обзывали. Позже взаимоотношения с ребятами наладились и издевательства прекратились. Однако тут ребенка определили в детский дом в Борки. После этого несовершеннолетний сбежал к маме.

В социальных сетях подросток опубликовал обращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. В нем он также заверяет, что его мать абсолютно здорова и ее нагло оболгали.

«Я хочу жить с мамой, которую бессовестно оболгали. Я серьезно опасаюсь за свою жизнь и здоровье!» — гласит обращение подростка.

Пока что нет никаких доказательств того, что письмо действительно написано подростком.

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Ранее «Наш город» писал о пытках тюменских заключенных в колониях и СИЗО. В Генеральную прокуратуру Тюмени было направлено обращение с просьбой решить проблему пыток. Московский адвокат Максим Калинов уверен в невиновности некоторых заключенных тюменцев.

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#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Семья#Детский дом#Борки#Александр Бастрыкин#Подросток#Родственники#Мать#Дмитрий Балобанов
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