«Я опасаюсь за жизнь!»: подросток об издевательствах в социальном центре в Тюмени

Posted Вчера, 12:15
Published Вчера, 12:15
Modified Вчера, 12:34
Updated Вчера, 12:34
Во время проживания с матерью ребенок гулял на улице, виделся с родственниками и знакомыми, играл с ровесниками на площадке, пока его жизнь неожиданно не изменила направление. Мать подростка лишилась родительских прав из-за заключения судмедэксперта, наблюдавшего у нее симптомы психического расстройства. После этого мальчик был отправлен в социальный центр Тюменской области «Семья».
Над ребенком постоянно издевались: курили в его комнате, показывали гениталии, выкидывали одеяло в туалет и постоянно обзывали. Позже взаимоотношения с ребятами наладились и издевательства прекратились. Однако тут ребенка определили в детский дом в Борки. После этого несовершеннолетний сбежал к маме.
В социальных сетях подросток опубликовал обращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. В нем он также заверяет, что его мать абсолютно здорова и ее нагло оболгали.
«Я хочу жить с мамой, которую бессовестно оболгали. Я серьезно опасаюсь за свою жизнь и здоровье!» — гласит обращение подростка.
Пока что нет никаких доказательств того, что письмо действительно написано подростком.
Ранее «Наш город» писал о пытках тюменских заключенных в колониях и СИЗО. В Генеральную прокуратуру Тюмени было направлено обращение с просьбой решить проблему пыток. Московский адвокат Максим Калинов уверен в невиновности некоторых заключенных тюменцев.