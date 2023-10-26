В Тюменской области озадачены высадкой деревьев в снег

Posted Вчера, 15:03
Published Вчера, 15:03
Modified Вчера, 15:05
Updated Вчера, 15:05
В Ишиме деревья высадили в снег. Фото с процессом посадки опубликовали в сообществе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под записью мнения разделились: одни утверждают, что так было всегда и деревья все равно прорастут, другие же в этом засомневались.
Администрация города объяснила все просто: деревья высажены не в снег, а в грунт, и выпавшие осадки никак не помешают этим деревьям. Кроме того, земля еще не успела промерзнуть, поэтому все нормативные требования соблюдены.
Ранее «Наш город» писал о том, что трассы Тюменской области будут очищены от снега. Для предотвращения аварийных ситуаций на дороги вышли комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики и грейдеры.