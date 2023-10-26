В Тюменской области озадачены высадкой деревьев в снег

В Ишиме деревья высадили в снег. Фото с процессом посадки опубликовали в сообществе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под записью мнения разделились: одни утверждают, что так было всегда и деревья все равно прорастут, другие же в этом засомневались.