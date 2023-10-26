В тюменской многоэтажке жалуются на заброшенную после смерти хозяев квартиру

После смерти двух людей новыми жильцами квартира так и не обзавелась. Со временем с нее сняли опечатку, после чего кто-то начал выносить из нее вещи. Под окном квартиры была дыра, из-за которой люди опасались возможных проблем с отоплением. Лето в квартире ночуют бездомные: залезают на скамейку и забираются через окно.