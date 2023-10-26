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Posted Вчера, 16:51

Published Вчера, 16:51

Modified Вчера, 16:54

Updated Вчера, 16:54

В тюменской многоэтажке жалуются на заброшенную после смерти хозяев квартиру

В тюменской многоэтажке жалуются на заброшенную после смерти хозяев квартиру

26 октября 2023, 16:51
Фото: 1MI
Четыре года назад в многоэтажном доме на Магнитогорской ушли из жизни два человека. С тех пор квартира пустует, а жильцы дома регулярно жалуются на проблемы, возникшие из-за нее: сначала бездомные, затем тараканы и зловоние.

После смерти двух людей новыми жильцами квартира так и не обзавелась. Со временем с нее сняли опечатку, после чего кто-то начал выносить из нее вещи. Под окном квартиры была дыра, из-за которой люди опасались возможных проблем с отоплением. Лето в квартире ночуют бездомные: залезают на скамейку и забираются через окно.

Жильцы дома не единожды обращались в управляющую компанию с просьбами помочь им. В итоге проблема с бездомными решилась — мастер закрыл окна. Однако он также убрал железную входную дверь, оставив только деревянную. Теперь жители дома жалуются на тараканов и ужасный запах.

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Неухоженное жилье стало серьезной проблемой для жильцов. Они опасаются того, что в доме вновь появятся незнакомцы. Их также беспокоит причина, по которой в квартиру уже 4 года не могут заселить людей.

Ранее «Наш город» сообщал о толпах тараканов, от которых люди не могут избавиться уже полгода. В борьбе с насекомыми не помогают ни отрава, ни ловушки.

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#Общество#Тюмень#Жалобы#Управляющая компания#Проблемы#Бездомные#Дмитрий Балобанов
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